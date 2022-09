Hattat 398 to bardzo ładny, klasyczny ciągnik. Niestety spełnia nieaktualną już normę emisji spalin Stage IIIA, fot. K.Pawłowski

W niedzielę informowaliśmy o Massey Fergusonie dla brazylijskich kolekcjonerów. W Polsce nikt klasyka dla miłośników traktorów nie oferuje, ale na Agro Show spotkaliśmy pewne traktory, które nawiązują stylistycznie do starszych modeli marki należącej do AGCO.

Są to oczywiście tureckie Hattaty, które praktycznie niczym nie różnią się od klasycznych serii 200 i 300 Masseya Fergusona oferowanych w latach 80. i 90.

Wiele osób tęskni za prawdziwie mechanicznymi, prostymi maszynami. Hattat wychodzi im naprzeciw, choć w praktyce tłumów szturmujących punkty sprzedaży tureckiej marki nie widać.

Massey Ferguson po turecku

Trzeba przyznać, że design Hattata 398 do nas trafia. Lubimy stare Massey Ferugusony – kanciaste, proste, przypominające produkty Ursusa z tych samych lat.

W wersji oferowanej na Agro Show 2022 znajdziemy pewne udogodnienia, których próżno szukać w produktach sprzed 30 lat jak klimatyzacja w standardzie czy fabryczne radio. Oprócz tego ciągnik oferuje tzw. E - lift (Autolift), czyli podnoszenie maszyny zawieszanej na uwrociach za pomocą jednego przycisku i równie łatwy powrót do poprzednich ustawień, oświetlenie robocze i ostrzegawcze, podnośnik mechaniczny, fotel pasażera.

Na Agro Show 2022 pokazano także inne ciągniki Hattat, w tym nieco nowocześniejszego z wyglądu 4110, fot. K.Pawłowski

Nie spełnia norm emisji spalin

Z mechanicznego punktu widzenia jest jeszcze bardziej klasycznie. Zacznijmy od przekładni, która składa się z 12 przełożeń do przodu i 4 do tyłu. Jest też WOM, który oferuje 2 prędkości: 540 i 1000 obr./min. Oprócz tego licencyjny MF z Turcji wyposażono w 4 wyjścia hydrauliczne z tyłu i podnośnik o udźwigu 4000 kg. Przedni napęd i niektóre podzespoły są produkowane przez Hema Industries i pochodzą z ciągników marki Valtra serii A, które także powstają w Turcji. Zatem z technicznego punktu widzenia ciągnikowi trudno cokolwiek zarzucić.

Jednak nie. Można coś zarzucić. Problem stanowi silnik Perkinsa o pojemności skokowej 4400 cm3 i mocy 110 KM, bez DPF i SCR, ale z turbo i intercoolerem. Sama jednostka to sprawdzony motor – prosty, wytrzymały, łatwy w serwisie. A jak się zepsuje to z częściami nie powinno być problemu.

Niestety w tym sprzęcie jest mała pułapka, czyli norma spalin Stage IIA, którą spełnia motor. Według przepisów takie pojazdy nie powinny być sprzedawane jako nowe w Unii Europejskiej. Jak z tego wybrnął importer? Tak samo jak dystrybutor ciągników MTZ - sprzedaje ciągniki już zarejestrowane. Zatem na chłopski rozum nie powinno być dalszych problemów, skoro jakiś urząd pojazd zarejestrował. Ale są już sygnały, że tego rodzaju praktyki mogą zostać ukrócone i to ze szkodą dla kupujących.

23 czerwca został wydany wyrok WSA w Szczecinie (sygnatura II SA/Sz 295/22), w którym stwierdzono, że ciągnik MTZ (który był przedmiotem sprawy) został nielegalnie wprowadzony do obrotu w Polsce, wbrew zakazowi art.70g ust.1 prawa drogowego. W efekcie jego rejestracja podlega unieważnieniu, co może oznaczać jego wycofanie z użytku. Brzmi groźnie, ale pamiętajmy, że wyrok nie jest prawomocny, dotyczy tylko jednego egzemplarza ciągnika marki MTZ (nie Hattat) i na razie właściciele pojazdów z normą Stage IIIA oraz Stage IIIB nie powinni się martwić. Ale problem istnieje i pewne organy próbują z tym walczyć. Jeśli podobnych spraw będzie więcej i będą się one kończyć prawomocnymi wyrokami zarówno klienci MTZ , jak i Hattatów, będą mieli spore problemy.

Ile kosztuje Hattat 398?

Opisywany Hattat 398 kosztuje 189 tys. zł brutto i jest dostępny od ręki. Na tym samym stoisku zaprezentowano także inne pojazdy tureckiej marki, w tym nieco mniejszego brata 398, czyli model 240S oraz zdecydowanie nowocześniejszego z wyglądu Hattata 4110, również wyposażonego w silnik Perkinsa, tym razem o mocy 113 KM i spełniającego normę Stage IIIB kosztującego już ok. 230 tys. zł, ale mającego zdecydowanie lepsze wyposażenie.

Hattat 240S - idealny dla sadowników fot. K.Pawłowski

Hattaty były też Ursusami

Ciągniki marki Hattat z pewnością znają miłośnicy i użytkownicy Ursusów, bowiem oferowana od 2012 r. seria H to po prostu tureckie Hattaty sprzedawane pod marką Ursus. Wcześniej serię H bazującą na Hattatach sprzedawano pod marką Pol-Mot. Od 2014 r. seria H była wyposażana w nową 4-słupkową kabinę produkowaną w Lublinie oraz nowy design maski.