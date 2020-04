Kluczowa rola rolnictwa w obecnym kryzysie. Postulaty do premiera RP i KE

Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych złożył do premiera i za pośrednictwem organizacji Climmar do Komisji Europejskiej postulaty dotyczące zmniejszenia obostrzeń (jeśli będą dodatkowe) w funkcjonowaniu branży maszyn rolniczych. Czego dotyczą?

PIGMiUR złożył do premiera i za pośrednictwem organizacji Climmar do Komisji Europejskiej postulaty dotyczące zmniejszenia obostrzeń (jeśli będą dodatkowe) w funkcjonowaniu branży maszyn rolniczych: fabryk, dealerów, punktów serwisowych jako tych niezbędnych w łańcuchu produkcji i dostarczania żywności. Tak jest m.in. we Włoszech.

Jak mówi Michał Spaczyński, wiceprezes i dyrektor zarządzający PIGMiUR, znalazły się też postulaty dotyczące rejestracji ciągników rolniczych i przyczep - w tej chwili są znaczące utrudnienia w tym zakresie. Kolejnym problemem są normy spalin: Stage 3A, 3B i 4, które miałyby obowiązywać od początku przyszłego roku, ale z racji obecnej sytuacji i wstrzymania niektórych produkcji silników, producenci będą mieli problem z wdrożeniem nowych norm.

- Zależy nam tutaj na umożliwieniu przesunięcia terminu wprowadzenia na rynek ciągników z tymi silnikami przynajmniej o kolejny rok - mówi Michał Spaczyński.

Jednocześnie uspokoiła się sytuacja na granicach i przewóz materiałów odbywa się bez większych przeszkód.

- Ostatnia sytuacja pokazała, że na półce może brakować żywności i jak bardzo ważną misję spełniają polscy rolnicy - powiedział Spaczyński.

W tym roku nie odbędzie się też wystawa Zielone Agro Show. Organizator imprezy - PIGMiUR - podjął decyzję o rezygnacji wystawy. - Nie chcemy nikogo narażać na zarażenie wirusem. Bezpieczeństwo zawsze było dla nas priorytetem. Druga sprawa to przyczyny formalne - zakazy dla branży targowej - podsumowuje Spaczyński.

Zobacz również I cz. rozmowy