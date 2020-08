Kobzarenko PT-16 Quadro - ciekawa przyczepa do bel prostokątnych

Ukraińska firma Kobzarenko to producent nie tylko całkiem dobrze już znanych w naszym kraju wozów przeładowczych. Firma stosunkowo od niedawna wprowadziła do swojej oferty samozaładowczą przyczepę do bel prostokątnych PT-16 Quadro.

Przyczepy samozbierające do tzw. dużej kostki nie są w naszym kraju zbyt popularne, ponieważ samo prasowanie w tego rodzaju baloty jest raczej domeną największych gospodarstw. Jednakże z każdym rokiem przybywa zarówno pras wielkogabarytowych a co za tym idzie systematycznie, choć powoli zwiększa się areał jaki obsługują.

Jednym z rozwiązań pozwalających na sprawny i szybki załadunek tego rodzaju balotów są właśnie specjalistyczne przyczepy samozbierające. Maszyny tego typu były dotychczas dostępne jedynie w ofercie zachodnich producentów co wiązało się ze sporym kosztem ich zakupu. Z tego względu w firmie Kobzarenko zrodziła się idea opracowania takiej właśnie przyczepy.

Maszyna PT-16 Quadro pozwala na jednorazowy zbór 16 bel i co ważniejsze, nie są one tak jak w dotychczas dostępnych na rynku rozwiązaniach układane poziomo na platformie, ale pionowo. Taki sposób układania jak zapewnia Kacper Wieczorek z firmy Agromilka, będącej dystrybutorem maszyn Kobzarenko, pozwala uniezależnić się od długości bel, które mogą mieć dowolny wymiar.

Przyczepa do współpracy potrzebuje ciągnika o mocy 180-200 KM ze względu chociażby na swoją wagę, która zbliżona jest do 10t. Natomiast do obsługi funkcji załadowczych wystarczy jedna para złącz hydraulicznych. Wszystkie czynności, takie jak załadunek, rozładunek, rozkładanie i składanie przyczepy obsługiwane są za pomocą prostego terminala sterowniczego.

Dużą zaletą maszyny oprócz jej solidnego wykonania jest z pewnością również cena, która oscyluje w granicach 56 tys. euro netto, co na tle zachodniej konkurencji jest wartością wyraźnie niższą. Warto również zaznaczyć, że przyczepa powstaje w nowej fabryce jaką firma Kobzarenko wybudowała niedawno w Żabnicy koło Piotrkowa Trybunalskiego.