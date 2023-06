Podczas imprezy Pola Klasy S pod Płockiem rolnicy mogli po raz pierwszy zobaczyć na żywo nowe pielniki marki Kverneland oraz siewnik z systemem Pudama. Kolejną nowością ze stajni norweskiej firmy na pokazach Syngenty był rozsiewacz TL Geospread z systemem IDC.

Od sezonu 2023 r. w rozsiewaczach marki Kverneland możemy zamówić dodatkowy system iDC (intelligent Disc Control). Taki sprzęt mieliśmy okazję zobaczyć na pokazie we Włoszech w 2022 r., a teraz trafił on do sprzedaży w Polsce. Po raz pierwszy pokazano go na czerwcowej imprezie Syngenty. Sprzęt jest już dostępny i można go zamawiać.

Na czym polega intelligent Disc Control?

Kverneland z systemem iDC jest uzupełnieniem oferty na rozsiewacze precyzyjne. Sprawa jest prosta. W maszynie zastosowano hydrauliczny niezależny napęd obu dysków, a co za tym idzie dyski mogą mieć różną prędkość obrotową lewej i prawej tarczy.

W maszynie z systemem iDC zastosowano hydrauliczny niezależny napęd obu dysków, fot. K.Pawłowski

W praktyce oznacza to, że tarcza po stronie zewnętrznej może być zredukowana do optymalnej dla rozsiewu granicznego, a prędkość obrotowa tarczy wewnętrznej jest zoptymalizowana dla rozsiewu na całym polu. Daje to także możliwość użycia dwóch rodzajów materiału w jednym urządzeniu.

Dodatkowym atutem nowego systemu jest fakt, że jeśli dysponujemy ciągnikiem z bardzo wydajną hydrauliką możemy osiągnąć żądane prędkości tarcz przy mniejszych obrotach silnikach, zatem możemy przy okazji obniżyć zużycie paliwa.

Sporo nowości Kvernelanda na sezon 2023

Rozsiewacz z systemem iDC to jedna z kilku nowości Kvernelanda na sezon 2023. Drugą premierą na Polach Klasy S były dwa modele pielników (rotacyjny i międzyrzędowy) oraz siewnik Optima z systemem Pudama, o których szerzej piszemy w innych materiałach na Farmer.pl