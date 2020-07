Kolejna szansa na zakup sprzętu od wojska

Tym razem do kupienia zaoferowane są m.in. ciągnik Ursus U-902, szeroki wybór przyczep transportowych średniej ładowności, a także samochodów terenowych oraz dostawczych.

Polska armia po raz kolejny ogłasza liczne przetargi, w których można nabyć sprzęt wycofany ze służby wojskowej. Sprzedawane ruchomości można obejrzeć przed przystąpieniem do przetargu, jednak weryfikacja samego stanu technicznego jest mocno ograniczona.

AMW w Warszawie

17 lipca o godzinie 12:00 odbędzie się przetarg organizowany przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie. Wśród najciekawszych propozycji znajdziemy m.in.:

- ciągnik rolniczy Ursus U-902 wyprodukowany w 1981 r. Traktor został wyceniony na 12 tys. zł i wizualnie sprawia dość dobre wrażenie, co nie jest jednak regułą w przypadku innych ofert.

- przyczepę transportową średniej ładowności D-633, która charakteryzuje się ładownością na poziomie 6 t. Przyczepa została wyprodukowana w 1990, a jej cena jest oszacowana na 5 tys. zł. Na podstawie zdjęć, jej stan techniczny można ocenić na bardzo dobry.

- przyczepę wywrotkę d-47 o ładowności 4 t. Niespełna 30-letnia przyczepa została wyceniona na 5 tys. zł.

- samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności Honker 2324 z 1999 r. Jego cena została oszacowana na 6 tys. zł. Wizualnie samochód w charakterystycznych barwach prezentuje się bardzo okazale.

- samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności Tarpan 4012. Auto wyprodukowane w 1991 r. kosztuje 5 tys. zł.

OR AMW w Zielonej Górze

23 lipca na przetargu organizowanym przez Oddział Regionalny AMW w Zielonej Górze będziemy mogli nabyć przyczepę transportową o oznaczeniu D-46 o ładowności 4 t. Trzeba jednak przyznać, że przyczepa z 1986 r. wizualnie prezentuje się wyjątkowo kiepsko – korozją objęte są właściwie wszystkie widoczne elementy. Cena przyczepy do 3,2 tys. zł.

OR AMW we Wrocławiu

Z kolei 29 lipca Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu organizuje przetarg, w którym na sprzedaż trafią m.in. samochody średniej ładowności Star-200 w ilości łącznie 5 sztuk. 4 samochody zostały wyprodukowane w 1985 r., a jeden z nich w 1990 r. Co ciekawe, każde auto zostało wycenione na 4 tys. zł, a wizualnie prezentują się one dość atrakcyjnie.

Co ważne, wszystkie ceny podawane w ogłoszeniach są cenami netto oraz stanowią wyjściowe ceny do przetargu.