Kolejne ciągniki John Deere z dżojstikiem CommandPro

John Deere rozszerza strategię sterowania ciągnikami za pośrednictwem multifunkcyjnego dżojstika CommandPro o ciągniki serii 7R oraz 8R/RT/RX.

Do tej pory innowacyjne dżojstiki CommandPro były dostępne wyłącznie w ciągnikach John Deere z przekładnią bezstopniową serii 6R (w 2017 r. wprowadzone do modeli 6230R i 6250R, a od połowy 2018 r. dostępne dla całej serii 6R). Od teraz narzędzie to jest dostępne również w ciągnikach serii 7R oraz 8R/RT/RX. Wyjątkiem jest tylko model 8410, który na razie jest wyposażany w przekładnię mechaniczną e23.

CommandPro jest wyposażeniem opcjonalnym, ale jak przyznaje Szymon Kaczmarek, około 80 proc. ciągników z przekładnią bezstopniową jest zamawianych właśnie z tym rozwiązaniem. Jeśli, ktoś nie zechce w swoim ciągniku takiego narzędzia, będzie miał do dyspozycji tradycyjne sterowanie z charakterystycznym suwakiem.

- Jeśli ktoś już kupuje ciągnik z przekładnią bezstopniową, to zamawia z reguły także dżojtstik aby móc wykorzystać możliwości jakie daje ta przekładnia - mówi Szymon Kaczmarek, specjalista John Deere Polska.

Prosty sposób na kierowanie

CommandPro to precyzyjnie zaprojektowana, wielofunkcyjna dźwignia umożliwiająca intuicyjne sterowanie układem jezdnym, układami hydrauliki zewnętrznej ciągnika oraz systemami zdalnego prowadzenia maszyny. Narzędzie zostało usytuowane na wygodnym podłokietniku CommandArm na prawo od pozycji operatora. Skąd pomysł na takie rozwiązanie?

- CommandPro to odpowiedź na konkretne potrzeby rolników, z którymi się spotykamy na co dzień współpracując zarówno z mniejszymi, jak i największymi przedsiębiorstwami. Praca na polu trwa często kilkanaście godzin i potrafi być naprawdę wyczerpująca. Bezpieczne prowadzenie wymaga maksymalnego skupienia tym bardziej, że operator rolniczej maszyny musi zwracać uwagę na wiele parametrów i funkcji. Stąd pomysł na to, by ułatwić rolnikom pracę i stworzyć uniwersalne narzędzie do sterowania ciągnikiem oraz podłączonymi do niego dodatkowymi maszynami – komentuje Szymon Kaczmarek.

– W efekcie tych poszukiwań powstał dżojstik CommandPro, który pozwala w bardzo prosty sposób kierować ciągnikiem, precyzyjnie sterować jego prędkością, ale także wieloma podzespołami przy użyciu jednej ręki oraz bez użycia pedałów – dodaje.

Dżojstik CommandPro został też wyposażony w aż 11 programowalnych przycisków umożliwiających przypisanie do nich wybranych funkcji i czynności. Joystick zapamiętuje te ustawienia, posiada także funkcję, która umożliwia używanie różnych ustawień dla różnych operatorów.

Szerokie możliwości

CommandPro wyposażono w przyciski ustawiania prędkości jazdy, przycisk reakcji na przyspieszanie, pokrętło regulacji prędkości, konfigurowalne przyciski i przełączniki kołyskowe, a także przycisk aktywacji.

Tryby pedałów i joysticka są aktywne jednocześnie. Działanie tych dwóch sposobów sterowania reguluje prosta zasada: polecenie wyższej prędkości jest zawsze nadrzędne. Z kolei funkcja ActiveZero cały czas utrzymuje prędkość wyjściową 0 km/h do momentu wydania polecenia przyspieszenia, niezależnie od obciążenia lub prędkości obrotowej silnika. Za pomocą tego narzędzia polecenie maksymalnej i zerowej prędkości wydamy za pomocą jednego ruchu dźwigni do przodu lub do tyłu.

CommandPro umożliwia też łatwe sterowanie trybem pełzania. Operator maszyny może także zaprogramować aż trzy ustawienia prędkości i skorzystać z opcji tempomatu. Innowacją jest także możliwość sterowania dżojstikiem narzędziami połączonymi z ciągnikiem przez Isobus za pomocą jednego joysticka, którym kierujemy całą maszyną.

CommandPro – jak to działa?

W jaki sposób działa CommandPro? Omówmy przykładowo zastosowanie przycisków ustawień prędkości jazdy. Narzędzie umożliwia operatorowi określenie dwóch ustawień prędkości. Kierujący maszyną powinien najpierw wybrać potrzebną prędkość, naciskając przycisk ustawienia prędkości 1 lub 2. Po przesunięciu joysticka w prawo następuje aktywacja ustawienia prędkości, która będzie stopniowo dostosowywana aż do osiągnięcia zadanej wartości. Co ważne, operator może także ustawić maksymalną prędkość jazdy za pomocą pokrętła regulacji prędkości lub w systemie CommandCenter.

Kierowca ma także możliwość określenia konkretnych ustawień prędkości podczas zmiany kierunku jazdy. Przykładowo: ciągnik jedzie do przodu z prędkością 10 km/h, a ustawienie prędkości dla szybkiej zmiany kierunku na jazdę do tyłu wynosi 5 km/h. Oznacza to, że podczas szybkiej zmiany kierunku jazdy ciągnik przyspieszy do 5 km/h w przeciwnym kierunku.