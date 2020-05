Kolejne maszyny z demobilu do wylicytowania

Na naszym portalu informowaliśmy ostatnimi czasy o licytacjach ogłaszanych przez Agencję Mienia Wojskowego. Pod dwumiesięcznej przerwie, AMW rusza ponownie ze sprzedażą. Pod koniec tego miesiąca odbędą się kolejne licytacje.

Różnego rodzaju sprzęt wystawiają na licytację oddziały Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu, Olsztynie oraz Bydgoszczy.

Co ciekawego dla farmera?

Wprawdzie maszyn mogących potencjalnie zainteresować rolników jest coraz mniej, ale nie oznacza to, że nie można znaleźć czegoś ciekawego. Ciągniki rolnicze są tym razem reprezentowane tylko przez jednego Ursusa C-360. Jest za to kilka przyczep jedno i dwuosiowych (niestety sztywnych), kosiarka rotacyjna bębnowa, kosiarka-traktorek Honda, samochody dostawcze Lublin i Tarpan, terenowe Honker, ciężarowe Star, wózki widłowe terenowe i akumulatorowe, a także wiele przydatnego wyposażenia do warsztatu – spawarki, wiertarki stołowe, szlifierki, zestawy do naprawy hydrauliki a także pilarki tarczowe itp.

Najwięcej sprzętu, który potencjalnie najbardziej przyda się w gospodarstwie wystawia Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy. Poniżej prezentujemy wybrane przez nas propozycje – podane ceny wywoławcze są cenami netto – oraz terminy składania ofert.

OR AMW we Wrocławiu – oferty można składać do 16 maja, do godz. 11:30:

- Ciągnik Ursus C-355, rok produkcji 1975, cena wywoławcza 7500 zł,

- Przyczepa D-633 (6 t) 2 szt., 1998, 3000 i 5000 zł,

- Podnośnik widłowy spalinowy terenowy GPW-400T, 2002, 25000 zł,

- Samochód ciężarowy Star 200, 1987, 4000 zł,

- Samochód dostawczy Lublin I3322 2,4, 1999, 2200 zł,

- Samochód terenowy Honker 2324, 1998, 4000 zł,

- Spawarka transformatorowa ET-1B-125, 1982, 250 zł,

- Spawarka wirowa EW-23U, 1988, 600 zł,

- Pilarka spalinowa łańcuchowa Oleo-Mac 947, 2004, 500 zł.

OR AMW w Olsztynie – oferty do 27 maja, do godz. 11:00:

- Koparko-ładowarka K-162 na ciągniku Ursus C-360, rocznik 1977, cena 12000 zł,

- Przyczepa jednoosiowa 1,5 t, 1969, 1500 zł,

- Podnośnik widłowy spalinowy terenowy GPW-202T, 1999, 10000 zł,

- Samochód ciężarowy Star 200 (3 szt.), 1986 - 1988, 3500 zł,

- Samochód ciężarowy Star 266, 1976 i 1977, 7000 i 8000 zł,

- Samochód ciężarowy Star 266 z żurawiem HR-3001, 1985, 18000 zł,

- Samochód dostawczy Lublin 3322 – 3324 (6 szt.), 1998 - 2000, 2300 zł,

- Samochód Tarpan 4012, 1991, 5000 zł,

- Pilarka tarczowa PK-300/4200, 1997, 2000 zł,

- Szlifierka przecinarka do metalu 350x32 mm, 1988, 800 zł,

- Wiertarka stołowa WS-15, 1995 i 1984, 800 i 1000 zł.

OR AMW w Bydgoszczy – oferty do 28 maja, do godz. 9:00

- Przyczepa jednoosiowa ze stelażem i plandeką 1,5 t, rocznik 1989, cena 1100 zł,

- Przyczepa D-46 (3,5 t), 1977 i 1979, 3000 i 3500 zł,

- Przyczepa D-08 (3,5 t), 1974, 3000 zł,

- Przyczepa D-50 (6 t) (2 szt.), 1985, 6500 zł,

- Przyczepa samochodowa D-83 (10 t), 1982, 10000 zł,

- Kosiarka rotacyjna bębnowa Z-001, 2003, 1000 zł,

- Kosiarka samojezdna Honda HF2417 HMF, 1993, 6500 zł,

- Pojazd czterokołowy Honda TRX300 4X4S, 1997, 6000 zł,

- Pługi odśnieżne do ciągnika PO 641 D i PO 266, 500 zł,

- Star do zabudowy 660M2 (5 szt.), 1971 – 1979, 3800 zł,

- Samochód dostawczy Lublin 3322, 2000, 1700 zł,

- Samochód terenowy Honker 2324, 1999, 3000 zł,

- Warsztat B1/SAM-WRP Star 266 (z częściowym wyposażeniem), 1978, 10000 zł.

Intrygującą propozycją jest ponadto, jako to zostało ujęte, zestaw części zamiennych do pojazdów marki Ursus, Star i innych, który zawiera 156 pozycji, w tym m.in.: łożyska, koła zębate, paski klinowe, tuleje, wkłady do filtra itp. z ceną wywoławczą 42000 zł, a także silnik wysokoprężny ze skrzynią biegów S 359 (5 szt.) w cenie wywoławczej 3800 zł.

Niezbędne formalności

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych. Składana oferta przetargowa powinna natomiast znajdować się w zaklejonej (w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie), nieprzezroczystej, opieczętowanej oraz odpowiednio opisanej kopercie – szczegóły można znaleźć na stronie, do której odsyłacz zamieściliśmy na końcu tekstu.

Oferowanie mienie można oglądać przed licytacjami w wyznaczonych miejscach i terminach, podobnie sprawa się ma z ewentualnym późniejszym odbiorem poczynionych zakupów. Pamiętajmy ponadto, że dokonując oględzin interesującego nas mienia powinniśmy posiadać rękawiczki oraz maseczki ochronne

Wyczerpujące informacje przetargowe są dostępne pod tym adresem.