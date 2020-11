Kolejne nowości od Kuboty zaprezentowane online

Niedawno odbyła się konferencja online, w ramach której Kubota zaprezentowała kilka nowości w swojej szerokiej ofercie ciągników rolniczych, kompaktowych oraz maszyn komunalnych

Japoński producent coraz bardziej rozpycha się w segmencie ciągników rolniczych, prezentując zarówno zmodernizowane, jak i zupełnie nowe modele w swojej ofercie. Kubota nie zapomniała również o segmencie w którym niepodzielnie rządzi – zaprezentowano m.in. nowe kosiarki oraz traktory kompaktowe.

Odświeżenie modeli ciągników

Odświeżenia doczekała się gama modelowa nieco mniejszych ciągników rolniczych serii M4003. Sam producent zaznacza, iż w związku z tym, że traktor cieszy się dużym zainteresowaniem, nie było potrzeby przeprowadzenia drastycznych zmian – postawiono na ewolucję.

Ciągnik oferuje dwie skrzynie biegów do wyboru: odpowiednio o liczbie przełożeń 18/18 lub 36/36, za zmianę kierunku jazdy odpowiedzialny jest rewers elektrohydrauliczny. Pomimo niedużych rozmiarów zewnętrznych, producent podkreśla iż wnętrze kabiny jest przestronne i komfortowe.

Zmiany nie ominęły także serii M5002, którą tworzyć będą 4 modele o mocach od 94 do 115 KM. Co warte odnotowania, w stosunku do poprzednika ciągniki nowej serii spełniają nowsze, bardziej rygorystyczne normy emisji spalin Stage V.

Kulminacyjnym punktem wydarzenia organizowanego przez Kubotę była prezentacja zupełnie nowego modelu M6002, o którym pisaliśmy niedawno:

Z konferencji dowiedzieliśmy się także, iż japoński producent w ciągu najbliższych 5-ciu lat nie planuje wprowadzenia ciągnika większego, aniżeli seria 7M.

Traktor kompaktowy EK1-261

Szeroka już dziś oferta ciągników kompaktowych została właśnie wzbogacona o kolejny model. Traktorek o oznaczeniu EK1-261 jest owocem współpracy japońskiego producenta z Escorts Limited.

Udźwig tylnego podnośnika, jak na gabaryty maszyny jest imponujący i wynosi 750 kg, co pozwoli na współpracę z naprawdę ciężkimi narzędziami fot. mat. prasowe

Jako pierwszy w nowej gamie produktowej pojawił się ciągnik EK1-261. Pod jego maskę trafił silnik 3-cylindrowy o pojemności 1,3 l generujący 25 KM mocy maksymalnej. Jednostka ta spełnia normy emisji spalin Stage V. Napęd przekazywany jest na wszystkie 4 koła za pomocą mechanicznej skrzyni biegów z dziewięcioma przełożeniami do przodu oraz z trzema do tyłu.

Mocną stroną ciągnika jest także układ hydrauliczny generujący przepływ oleju na poziomie 20 l/min. Udźwig tylnego podnośnika, jak na gabaryty maszyny również jest imponujący i wynosi 750 kg. Już w standardzie ciągnik wyposażony jest w dwie prędkości WOM-u: 540 oraz 540 eco.

Nowa kosiarka

W komunalnej gamie produktowej nowością jest kosiarka serii G, która oferowana będzie w ramach 5 modeli różniących się m.in. mocą oraz rozmiarem agregatu koszącego. Maszyny te charakteryzują się mocą od 22 do 25 KM oraz szerokością koszenia wynoszącą 122 lub 137 cm. Zdaniem producenta tak wysoka moc przy tej szerokości roboczej zapewni wydajne i bezproblemowe koszenie nawet wysokiej trawy.

Kosiarki serii G charakteryzują się mocą od 22 do 25 KM oraz szerokością koszenia wynoszącą 122 lub 137 cm. fot. mat. prasowe

Kosiarkę docenią wymagający użytkownicy, gdyż to właśnie z myślą o nich została ona zaprojektowana. Wyróżnikami tej serii maszyn jest także skrzynia hydrostatyczna, która umożliwia sterowanie prędkością oraz kierunkiem jazdy za pomocą jednego pedału.