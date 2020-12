Kolejne nowości od Kvernelanda

Kverneland nie zwalnia tempa i po raz kolejny prezentuje nowości, jakie przygotował dla swoich klientów. Tym razem oferta norweskiego producenta została wzbogacona o nowe modele pługów, nowy terminal Isomatch oraz aplikację dedykowaną do wysiewu nawozów.

Pług Kverneland 2300 S Variomat to niejako mniejszy brat wcześniej zaprezentowanego modelu 3300 S Variomat, z którym dzieli wiele rozwiązań technicznych. Nowy terminal ISOBUS to kolejna generacja tego rozwiązania w Kvernelandzie dostosowana do dzisiejszych potrzeb rolnictwa. Z kolei aplikacja dedykowana do wysiewu nawozów to zupełna nowość w ofercie.

Kverneland 2300 S Variomat

Pług Kverneland 2300 S Variomat jest wyposażony w głowicę typu 200, dzięki czemu może pracować z dużą wydajnością w każdych warunkach glebowych. W tym modelu może występować od 3 do 5 korpusów.

Wiele rozwiązań technicznych pług Kverneland 2300 S Variomat otrzymał od większych modeli. fot. mat. prasowe

Producent podkreśla, iż pługi o oznaczeniu 2300 S Variomat odznaczają się bardzo małym zapotrzebowaniem na uciąg. Zapotrzebowanie na moc w przeliczeniu na jeden korpus waha się w przedziale od 25 do 45 KM.

W pługu tym Kverneland zastosował rozwiązania znane z większych modeli, jak chociażby skrętną belkę zaczepową, opływowe słupice, regulację nacisku na zabezpieczeniu resorowym czy system Variomat pozwalający na płynną regulację szerokości roboczej w czasie pracy.

IsoMatch Tellus GO+

Nowy terminal ISOBUS posiada wydajniejszy procesor, który pozwala na znacznie szybszą reakcję, a także zwiększa łatwość jego obsługi. IsoMatch Tellus GO+ może teraz obsługiwać wymagające aplikacje, takie jak chociażby IsoMatch FarmCentre, oferując zaawansowane funkcje i zdalne połączenie z narzędziem w celu uzyskania wyższej wydajności przy niższych kosztach.

fot. mat. prasowe

Producent zadbał także o ułatwienie konfiguracji maszyny za pomocą ekranu dotykowego. Jego obsługa jest także możliwa przy użyciu klawiszy oraz pokrętła, co ułatwia sterowanie podczas jazdy.

Nowa aplikacja

Firma Kverneland niedawno uruchomiła całkowicie nową witrynę internetową i aplikację na smartfony z tabelami wysiewu. Aplikacja oraz strona internetowa otrzymały całkowicie nowy wygląd i strukturę nawigacji, przez co stały się bardziej przyjazne dla użytkownika. Ponadto dodano filmy instruktażowe, które pomogą zdefiniować właściwości fizyczne nawozu i prawidłowo ustawić rozsiewacz.

Aplikacja i strona internetowa zapewniają bezpośredni dostęp do najbardziej aktualnych wyników specjalistycznych testów i doświadczeń dotyczących nawozów. Z ich pomocą w zaledwie kilku krokach znajdziemy rozbudowane tabele wysiewu oraz odpowiednie ustawienia dla naszego rozsiewacza nawozów.