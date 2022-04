Kolejny rosyjski czołg odholowany przez ukraińskich rolników

Przed Wami kolejne nagranie, na którym ukraińscy rolnicy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i odholowują rosyjski czołg.

Na nagraniu widzimy dwa ciągniki rolnicze marki John Deere, które wspólnymi siłami holują pokaźnych rozmiarów rosyjski czołg.

To już kolejny przykład ukazujący, że w tym sezonie oprócz standardowych prac polowych ukraińscy rolnicy mają też zupełnie inne obowiązki.

Niestety nie mamy informacji, co to za czołg, w jakim jest stanie oraz jaka czeka go przyszłość. Być może od teraz będzie służył wojskom ukraińskim?

Nagranie znaleźliśmy w serwisie Telegram, na profilu Україна Biчe-HCH, poniżej możecie się z nim zapoznać.