Kilkudziesięcioletnie ciągniki rolnicze coraz częściej trafiają na licytacje renomowanych domów aukcyjnych w Europie. Nie brakuje też kolekcjonerów, którzy gotowi są zapłacić krocie za stary traktor.

Sześćdziesięcioletni ciągnik rolniczy za 90 tysięcy złotych? Tak, to możliwe! Moda na kolekcjonowanie oldtimerów objęła bowiem również także stare ciągniki rolnicze. Nie brakuje też w Europie kolekcjonerów, którzy do upadłego skłonni są podbijać cenę za traktor do swojej kolekcji.

Dowodem na to ostatnia aukcja w szwedzkim domu aukcyjnym Klaravik, na której wystawiono ciągnik Volvo BM Bison 470 z 1963r. Maszyna z silnikiem diesla o mocy 74KM trafiła pod młotek z cena wywoławczą 89 000 koron szwedzkich. Zainteresowanie nią było jednak tak duże, a internetowa licytacja tak ostra, że ostatecznie 60-letni pojazd sprzedano za niebagatelną kwotę 216 000 koron, co stanowi równowartość około 19 080 euro - donosi niemiecki Agrarheute. W przeliczeniu to niemal 90 000 zł.

Moda na oldtimery

Według domu aukcyjnego Klaravik, który handluje ciągnikami, to rekord dla tego modelu. Powodem tak dużego zainteresowania ma być właśnie moda na zabytkowe traktory. Nabywca docenił fakt, że pojazd został pieczołowicie odrestaurowany, posiadał oryginalny silnik i części. Świetnie odtworzono również jego malowanie.

Jak pisze niemiecki portal, Joel Nilsson do którego przed aukcją należało Volvo, nie mógł uwierzyć w wynik licytacji. Szwed jest pasjonatem - kupuje i odnawia zabytkowe pojazdy. Jest miłośnikiem marki Volvo i jak zdradził, ma w warsztacie jeszcze kilka starych modeli ciągników, które zamierza odrestaurować.

Nabywcą ciągnika został kolekcjoner z Danii, który zbiera głównie stare maszyny rolnicze.