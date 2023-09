W 2018 r. Lemken wszedł w technologię produktów do mechanicznej pielęgnacji upraw udoskonalane automatycznym prowadzeniem wspomaganym kamerami. Teraz pielniki będą kolorach niemieckiego producenta. fot. Lemken

Pięć lat temu Lemken przejął holenderską firmę Machinefabriek Steketee B.V., tym samym poszerzając swoje portfolio o maszyny do mechanicznego odchwaszczania. Teraz będą one malowane wyłącznie niebieską farbą. Z pielników zniknie również nazwa Stekatee.

Przedstawiciele Lemkena, właśnie ogłosili podjęcie strategicznej decyzji. W związku z tym, że pełna integracja działu pielęgnacji roślin zakończy się do listopada 2023, Steketee zmieni nazwę na Lemken, a maszyny holenderskiej firmy będą dostarczane w kolorze niebieskim zamiast czerwonego.

Ciężka praca zaowocowała

Po przejęciu w 2018 r. wspólnym celem firm była rozbudowa zakładu w Stad aan’t Haringvliet w Holandii i zwiększenie mocy produkcyjnych, co udało się dzięki zaangażowaniu pracowników do tej pory pracujących fabrykach Stekatee.

Lemken włożył sporo sił by zmaksymalizować synergię między obiema organizacjami, co w ogólnym rozrachunku się opłaciło – jak przyznaje niemiecki producent, integracja zespołów, procesów i technologii przebiegła niezwykle pomyślnie i już zaowocowała wzrostem innowacyjności oraz poszerzeniem zakresu oferowanych usług (co widać po szkoleniach, serwisowaniu i przede wszystkim sprzedaży).

Trzykrotnie wzrosła liczba sprzedanych pielników Stekatee w ostatnich latach. Zmiana kolorów i nazwy na Lemken, jest kamieniem milowym w działalności firmy. fot. Lemken

Pielniki Lemken pójdą dalej w świat

W 2024 r. nacisk zostanie położony na rozwój nowych rynków w Europie i za granicą.

− Jesteśmy dumni, że możemy połączyć nasze zasoby, aby jeszcze lepiej służyć potrzebom rolników. Klienci Steketee odniosą ogromne korzyści z tej integracji, ponieważ będą mieli dostęp do rozszerzonej gamy rozwiązań opartych na szerokiej wiedzy i doświadczeniu obu firm – wyjaśnia Yves Desjardins, dyrektor ds. sprzedaży.

Trzykrotny wzrost sprzedaży

Producent zapowiada, że kolejnym krokiem jest rozbudowa zakładu produkcyjnego. Produkcja w Dinteloord, około 30 km od obecnego zakładu, rozpocznie się w listopadzie. Inwestycja ma zaspokoić rosnący popyt, wynikający z trzykrotnego wzrostu sprzedaży w ostatnich latach.

To będzie wymagać również zasilenia zespołów – ten obecny, liczący 60 pracowników zostanie podwojony, a Dinteloord stanie się Centrum Kompetencyjnym Lemken CropCare. W ramach tego procesu oferta maszyn do mechanicznego zwalczania chwastów i chemicznej ochrony roślin będzie stale dostosowywana i poszerzana.

Sterowanie kamerą IC-Light+, SprayHub i SprayKit do oprysków pasowych w chemicznej ochronie roślin oraz brona Lemken Thulit do mechanicznego zwalczania chwastów to dwie innowacje, które Steketee i Lemken zaprezentowały już w 2023 roku.