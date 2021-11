Kolor ma znaczenie. Historia New Hollanda, cz.2

W rolnictwie najszybszy i najładniejszy nie znaczy najlepszy. Ale co jeśli we wszystko wpląta się marketing? Firmy rolnicze wyszły z założenia, że stosowanie tego samego koloru dla wszystkich maszyn koncernu pomoże w przywiązaniu klienta do marki. W latach 60. pomarańczowa barwa oznaczała sprzęt Fiata, ale wkrótce miało się to zmienić.

Na przełomie lat 60. i 70. jeszcze pomarańczowe ciągniki Fiata szły jak ciepłe bułeczki. Wprowadzona w 1968 roku seria 1000 (dostępna również jako OM) cieszyła się ogromnym powodzeniem na całym kontynencie. Ciągniki oparte wizualnie na traktorach serii Diamante stały się podwaliną do sukcesu późniejszych traktorów serii 80. Przy okazji firma się rozrastała i szukała nowych rynków zbytu. W latach 70. Fiat nabył 20 proc. udziałów w firmie Laverda SpA produkującej kombajny.

Burgund to nowy pomarańczowy

W 1975 roku Fiat zaprezentował całkowicie nową serię ciągników 80, które opracowano wspólnie ze studiem stylistycznym Pininfarina. Nowe maszyny stały się najpopularniejszym sprzętem rolniczym w Europie. Rok wcześniej zarząd całego koncernu postanowił zmienić nazwę działu rolniczego na FiatAgri. Od tego momentu ciągniki Fiata zmieniły kolor na burgundowy, taki sam kolor otrzymały także kombajny Laverdy.

FiatAgri liderem

W 1976 roku produkcja ciągników osiągnęła 86 tys. sztuk rocznie, ze czego ok. 50 tys. zostało wysłane na eksport. W 1981 roku Laverda należała już w 100 proc. do Fiata i produkowała tylko na potrzeby FiatAgri. Zaś od 1977 roku do włoskiego koncernu należała także amerykańska firma Hesston, producent maszyn rolniczych oraz włoski wytwórca traktorów specjalistycznych Agrifull. Na początku lat 80. FiatAgri nawiązał współpracę z kanadyjską firmą Versatile w sprawie produkcji ciągników wysokiej mocy.

W tym samym czasie Włosi zaczęli współpracę z amerykańską firmą Allis-Chalmers by pod marką Fiat-Allis oferować maszyny budowlane. Na początku lat 90. pod nazwą Fiat-Hitachi dystrybuowano kolejną serię maszyn budowlanych, tym razem produkowanych we współpracy z japońską firmą.

Traktor z klimą

Lata 80. i 90. to najlepszy okres dla włoskiej marki. Najpierw w 1982 roku wprowadzono na rynek serię ciągników 66 o mocach od 45 do 80 KM. Niewielkie traktory reklamowane jako ciągniki do użytku codziennego stały się bardzo popularne na zachodzie i po kilku zmianach były produkowane pod markami FiatAgri, Ford i New Holland aż do 2003 roku.

W latach 60. pomarańczowe ciągniki Fiata stały się jednym z liderów rynku małych traktorów dla indywidualnego odbiorcy.Fot. Dutch Heath Company

Dwa lata później FiatAgri uzupełnił ofertę o większe ciągniki serii 90, które zrewolucjonizowały ten segment rynku. Nowe maszyny wyposażono w amortyzowane kabiny, klimatyzację, a poziom hałasu we wnętrzu obniżono do 80 dBA. W tym samym czasie firma nadal inwestowała w nowe dziedziny rolnictwa. Po całkowitym przejęciu Lavardy włoski producent kupił w 1984 roku francuskiego producenta kombajnów do zbioru winogron marki Braud.

Traktor osobowy

Na początku lat 90. w katalogach firmy pojawiły się ciągniki serii Winner o kodach F100, F120 czy F130. Ich design wyprzedzał konkurencję i szczerze mówiąc jest świeży do dziś. Producent chwalił się, że przy projektowaniu ciągników brano garściami z doświadczeń uzyskanych przy samochodach osobowych, dostawczych czy ciężarowych.

Opłaciło się, bo efekt był znakomity. Znów udało się obniżyć hałas – tym razem o kolejne 5 dBA, a komfort w kabinie nie odbiegał od niektórych aut osobowych i dostawczych.

FiatAgri + Ford = New Holland

W 1993 roku wprowadzono do produkcji ciągniki serii G, które były efektem przejęcia przez Włochów rolniczego działu Forda. Od tego momentu burgund przeszedł do lamusa, a podstawowym kolorem marki stał się niebieski. Traktory nadal sprzedawano pod marką FiatAgri, ale w portfolio firmy znalazły się także ciągniki New Holland i Ford.

Rok 1952 na kombajnach New Holland był hołdem złożonym firmie Claeys, która w tym czasie zaprezentowała pierwszy samojezdny kombajn zbożowy, fot. New Holland

New Holland z Ameryki, nie z Holandii

W tym momencie dochodzimy do historii firmy New Holland, która może nie jest tak barwna jak Fiata, ale sięga podobnego okresu w historii mechanizacji. Zakład powstał w 1895 roku w miejscowości New Holland w Pensylwanii i produkował różnego rodzaju produkty oraz maszyny rolnicze.

Sieczkarnia FiatAgri produkcji firmy Hesston spotkana w jednym z polskich gospodarstw, fot.K.Pawłowski

W 1947 roku New Holland połączył się z firmą Sperry, a w 1964 roku stał się właścicielem belgijskiej firmy Claeys, znanej z produkcji żółtych kombajnów zbożowych. Dzięki nowym technologiom w 1975 roku Sperry New Holland wprowadził do sprzedaży nowy dwuwirnikowy kombajn zbożowy, pierwszy tego typu na świecie. Mimo pewnych sukcesów nie udało się zostać niezależnym producentem i w 1986 roku spółkę wykupił Ford.

