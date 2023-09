Firma Zetor jak zwykle pojawiła się w Bednarach na Agro Show z prawie całą gamą ciągników. Spektakularnych nowości nie było, ale w zamian pokazano ciekawe wersje kolorystyczne czeskich sprzętów. Podobają się wam?

Sprawa kolorów w rolnictwie to właściwie temat drugorzędny. Czy Zetor będzie jak zawsze czerwony czy może zielony to nie ma dla rolnika znaczenia. Teoretycznie tak, ale w praktyce każdy zwraca uwagę także na design, kolor i inne aspekty nie mające znaczenia w czasie pracy. Po prostu fajnie jeśli maszyna oprócz parametrów, które nam odpowiadają do pracy, dobrze wygląda. O aspekcie sąsiedzkim nie będziemy w tym wypadku wspominać.

Żnińskie kolory

To że kolor ma znaczenie widać było w okolicach stoiska Zetora. Zetor Proxima 100 CL z dodatkowym logo Vax Machine w efektownym odcieniu zielonego matu oraz czarny, połyskliwy Zetor Forterra 140 HSX, także z dopiskiem Vax Machine, bardzo mocno zwracały uwagę na stoisku czeskiej marki.

Zetor Proxima w zielonym macie, fot. K.Pawłowski

Okazuje się, że maszyny zostały przygotowane przez dealera Zetora firmę Inter Vax ze Żnina. Polski dealer stworzył ciekawą kolorystykę, odpowiednie logotypy i w efekcie ma teraz wyłączność w czeskiej marce na tego rodzaju barwy i maszyny. W motoryzacji nazwalibyśmy takie wersje limitowanymi.

Trzeba przyznać, że Zetory w tych barwach wyglądają naprawdę dobrze. Design stworzony kilka lat temu przez Pininfarinę nadal jest bardzo świeży i po prostu ładny, a w nowych barwach dostał jeszcze więcej świeżości.

Tuż obok kolorowych Zetorów zaparkował znany z tegorocznych targów Agrotech w Kielcach Zetor Major CL 80 Satin w matowej szarości. To już jest inwencja fabryki w Brnie.

Irum na razie mało popularny

Niemal na przeciwko stoiska Zetora, w bardzo skromnym otoczeniu, zaparkował rumuński Irum Tagro 102. Traktor z kraju Draculi to prosta maszyna wykorzystująca znane i sprawdzone technologie okraszone oryginalnym projektem „made in Romania”. Ciągnik korzysta z silnika FPT o mocy 102 KM i spełnia normy Stage V. Włoską jednostkę napędową możemy znaleźć także w maszynach takich marek jak m. in. New Holland czy McCormick.

Maszynę z Rumunii po raz pierwszy zaprezentowano w tym roku na targach Kielcach, a dystrybucją ciągnika zajmuje się firma Hydro-Masz. Na razie ciągnik nie jest zbyt popularny i sprzedaż nie powala na kolana. Być może winna w tym wypadku jest cena, która wciąż wynosi niecałe 250 tys. zł netto.

Mocno kibicujemy marce z Rumunii i mamy nadzieję, że wreszcie stanie się bardziej popularna na polskim rynku.