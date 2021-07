Kombajn dachował - kombajnista wyszedł bez szwanku

Po dachowaniu kombajnu operatorowi na szczęście nic się nie stało. Strażacy szybko zabezpieczyli teren i wypompowali paliwo aby niedopuścić do skażenia gleby i uniknąć ryzyka pożaru.

Trzy dni temu informowaliśmy o zupełnie niecodziennej sytuacji - przewróceniu się kombajnu w Gąskowie, gm. Dygowo, pow. kołobrzeski. Zdarzenie miało miejsce 24 lipca. Nie wiedzieliśmy wtedy, czy kombajniście nic się nie stało. Udało nam się skontaktować z OSP Dygowo i poznać więcej szczegółów.

- Zgłoszenie jakie otrzymaliśmy, było zgłoszeniem do płonącego kombajnu. Dlatego do zdarzenia było zadysponowanych aż 5 jednostek. Dopiero jak dojechaliśmy okazało się, że ten kombajn leży na dachu - do góry kołami. Żadnego pożaru nie było - wyjaśnia Marcin Tekiel, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie.

Przewrócony kombajn i akcja strażaków, fot. Gmina Dygowo

- W związku z tym jedno auto z Kołobrzegu zostało zawrócone, a w zamian za to - ze względu na wyciek oleju napędowego - został zadysponowany wóz ratownictwa chemicznego z komendy - dodaje.

Przewrócony kombajn i akcja strażaków, fot. Gmina Dygowo

Paliwo musiało zostać odpompowane ze względu na możliwość skażenia gleby i ryzyka samozapłonu. Do momentu przyjazdu specjalistycznej jednostki, strażacy wyciekający olej napędowy zbierali w wiadra i pojemniki, jakie mieli na wyposażeniu.

Przewrócony kombajn i akcja strażaków, fot. Gmina Dygowo

Po przyjeździe jednostki ratownictwa chemicznego strażacy podstawili beczkę ze specjalnym korytem przez które paliwo zostało odprowadzone w całości do beczki. Właściciel kombajnu przywiózł na pole zbiornik, do którego przepompowano odzyskane paliwo - było go ok. 300 l.

Kombajnista miał dużo szczęścia

Po zakończeniu działań straży, miejsce zostało przekazane właścicielowi maszyny.

- To zdarzenie było to dla nas wielkim zaskoczeniem. Nie mieliśmy jeszcze do czynienia z czymś takim. Właściciel miał bardzo dużo szczęścia. Wygląda na to, że wyszedł z niego bez żadnego szwanku - żadnych obić czy dolegliwości. Na miejsce nie była też wzywana policja - podsumowuje Marcin Tekiel, prezes OSP Dygowo.

Przewrócony kombajn i akcja strażaków, fot. Gmina Dygowo

Do przewrócenia kombajnu Claas Tucano 320 doszło najprawdopodobniej podczas przejazdu w poprzek pola lub wykonywania manewru skrętu. Pola w tym miejscu są mocno pofałdowane. Jak twierdzą świadkowie, zbiornik na ziarno był zapełniony (podniesienie środka ciężkości), co mogło przyczynić się do utraty stabilności maszyny.