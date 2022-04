Zobacz galerię

Mechanizacja rolnictwa, to na szczęście nie tylko wyśrubowane, abstrakcyjne normy spalin czy kosmiczne technologie oparte na GPS, ale również i wciąż proste oraz skuteczne maszyny. Takie jak chociażby indyjscy „żniwiarze ścierniskowi”.

W Indiach, w sektorze rolniczym pracuje wciąż ponad 50 proc. osób czynnych zawodowo, mających za zadanie wyżywić drugą największą na świecie populację liczącą około 1,34 mld mieszkańców. Przyznacie, nie lada wyzwanie!

Ponieważ dużo tam stosunkowo małych gospodarstw, używane są ciekawe, a zarazem specyficzne maszyny rolnicze. Przykładem są popularne na tym terenie, ale niespotykane pod naszymi szerokościami geograficznymi urządzenia, które nazywa się „żniwiarzami ścierniskowymi”. Cóż to takiego?

Nic się nie zmarnuje

Maszyny te produkowane w Indiach przez wiele firm (m.in. Dasmesh, Jagatjit, KS Agrotech, New Vishavkarma, Swaraj) wyglądają trochę jak skrzyżowanie snopowiązałki, prasy Z-224 oraz miniaturowego kombajnu zbożowego.

Podczepiane do ciągników niskich mocy i napędzane od ich wałka WOM, przemierzają indyjskie ścierniska „goląc” je, zbierając również wały słomy i tnąc wszystko na sieczkę, którą karmione są później m.in. tamtejsze „święte krowy”.

Maszyny typu „straw reaper” wyposażone są w listwę tnącą, motowidła, wał z nożami tnącymi oraz dmuchawę (niektórzy z tamtejszych producentów chwalą się, że podwójną) podającą wspomnianą sieczkę dalej na podczepioną z tyłu przyczepę.

Co ciekawe, urządzenia te są również w stanie odzyskać ze stanowiska (straty, niedomłoty) po kombajnie czyste nasiona zbóż, które jako cięższe od pociętej słomy opadają do małego zbiornika, a raczej tacy, którą się później ręcznie opróżnia. Niewiele, ale zawsze – przy ogromnej ilości mieszkańców tego azjatyckiego kraju brzmi i wygląda to bardzo rozsądnie. Od ziarnka do ziarnka.

Jak tam na tych polach po przejeździe „żniwiarza ścierniskowego” musi „pachnieć” rolnictwem za którym chociażby ja zaczynam tęsknić.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku z indyjskim „żniwiarzem ścierniskowym” w akcji.