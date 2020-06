Kombajn Idealny, czyli nowa seria kombajnów rotorowych Fendt Ideal

Żniwa to zarówno dosłownie, jak i w przenośni najgorętszy czas w gospodarstwie. Rolnicy muszą bowiem zebrać w krótkim czasie owoce swojej całorocznej pracy. Aby podołać tym wyzwaniom, AGCO opracowało nową serię kombajnów nazwaną Ideal. Kombajny zostały zaprojektowane z naciskiem na jak największą wydajność, łatwość obsługi i jakość zbieranych plonów. Przekonajcie się, co oferuje ten kombajn.

Inżynierowie koncernu AGCO dostali karkołomne zadanie zaprojektowania nowego kombajnu od podstaw. Swoją ciężką pracę rozpoczęli w roku 2010, a pierwsza oficjalna prezentacja maszyny miała miejsce podczas targów Agritechnica 2017. Ich siedmioletni trud się opłacił, gdyż kombajn został od razu nagrodzony srebrnym medalem targów za innowacyjną konstrukcję, a zaraz potem zgarnął nagrodę Maszyna Roku 2018 w kategorii maszyn żniwnych. Prezentacja tego flagowego kombajnu AGCO na polskich polach miała miejsce w roku 2019, a pierwsze egzemplarze tej innowacyjnej maszyny powinny pojawić się u naszych rolników już w tym sezonie.

Nowa seria kombajnów rotorowych Ideal jest produktem globalnym i będzie występowała pod markami Fendt, Massey Ferguson oraz Challenger. Zgodnie ze strategią koncernu pod tą ostatnią marką kombajn będzie sprzedawany poza Europą. Jednak w każdej z trzech wersji kombajn będzie malowany w takim samym, grafitowym kolorze. Tak naprawdę AGCO zaprojektowało swój flagowy kombajn zupełnie od nowa. Ten fakt pozwolił odejść od pewnych utartych schematów, dzięki czemu zastosowane w maszynie rozwiązania są z jednej strony proste i łatwe w obsłudze, a z drugiej strony dużo funkcji w kombajnie zostało w znacznym stopniu zautomatyzowanych. Zobaczmy, jakie rozwiązania zastosowano na przykładzie kombajnu Fendt Ideal oznaczonego symbolem 9.

Trzy modele

Cała seria rotorowych kombajnów Ideal składa się z trzech modeli. Najmniejszy z całej serii oznaczony jako 7 ma jeden rotor i jest napędzany sinikiem AGCO Power o pojemności 9,8 l i mocy 451 KM. Kolejny oznaczony 8 ma już dwa rotory i silnik MAN o pojemności 12,4 l i mocy 538 KM. Największy, oznaczony jako 9, to również maszyna dwurotorowa napędzana silnikiem MAN o pojemności 15,2 l i mocy 647 KM. Sam rotor we wszystkich modelach kombajnu jest dokładnie taki sam. Oczywiście, jeden rotor w 7 powoduje, że kombajn różni się szczegółami budowy od większych braci.

Kombajn bez dodatkowych oznaczeń literowych za cyfrą to maszyna ze zwykłą osią w wersji kołowej. Litery „PL” za cyfrą oznaczają, że kombajn jest wyposażony w poziomowaną hydraulicznie przednią oś, natomiast „T” oznacza wersję „TrackRide”, czyli kombajn na gąsienicach.

Prosta budowa

Napęd z sinika jest przekazywany bezpośrednio na przekładnię główną Drive Center, bezpośrednio na niej znajdują się główne przekładnie napędzające poszczególne elementy kombajnu. Również pompy hydrauliczne biorą swój napęd bezpośrednio z przekładni głównej. Kombajn ma dwa niezależne obiegi hydrauliczne: jeden odpowiedzialny za napęd, drugi za obsługę pozostałych funkcji. Napęd rotora, przyrządu tnącego oraz kosza sitowego jest wyposażony w mokre sprzęgło, które zapewnia ich płynny rozruch. W całym kombajnie występuje tylko jeden wał typu WOM, jeden łańcuch i trzynaście pasów. Stan napięcia tych ostatnich sprawdza się w specjalnych okienkach umieszczonych przy sprężynach napinaczy. Inżynierowie starali się przekazać napęd na poszczególne podzespoły kombajnu w jak najprostszy sposób.

Płynny przepływ masy

Bardzo duży nacisk przy budowie kombajnu został położony na płynny przepływ zbieranej masy przez kombajn. Masę omłotową z hederu odbiera przenośnik pochyły z czterema łańcuchami, prosto z niego przechodzi ona pod bębnem RotorFeedera. Ponieważ jest podawana do rotorów od dołu, ślimaki wciągające zamontowane na rotorze niejako zabierają ją spod bębna. Dzięki takiemu rozwiązaniu cały proces jest bardzo odporny na zapychanie. Cały rotor ma prawie 5 m długości i cały proces omłotu i separacji odbywa się w jednej linii. Za sekcją wciągania znajduje się sekcja omłotu. Na każdym z rotorów znajduje się 8 cepów rozmieszczonych naprzemiennie w dwóch rzędach. Tuż pod nimi znajduje się klepisko. Do wyboru są trzy rodzaje: druty cienkie, grube oraz okrągłe pręty do mokrej kukurydzy. Po omłocie słoma i ziarna przesuwają się w strefę separacji. Ma ona długość prawie 2,5 m, za separację odpowiadają palce w kształcie litery A przyspawane pod kątem 20 stopni do osi stycznej obudowy rotoru po to, aby materiał mógł się płynniej przesuwać do tyłu. Pod tą strefą można zamontować kraty z palcami (dla zbóż i roślin drobnonasiennych) lub kraty składające się z listew i drutów (głównie do mokrej kukurydzy). Możliwe są również kombinacje różnych rodzajów krat w strefie separacji. Z boku kombajnu jest dobry dostęp, dzięki czemu łatwo je wymienić. Ostatnia sekcja rotora podaje słomę prosto do rozdrabniacza.

Półki zwrotne

To, co udało oddzielić się od słomy, spada na półki zwrotne umieszczone pod rotorami. Przednia jest zakrzywiona do środka i kieruje materiał z omłotu na sam przód i środek podsiewacza. Tylna zbiera materiał ze strefy separacji. Jest zakrzywiona na zewnątrz i kieruje materiał na 1/3 długości i boki podsiewacza. Wysokie przedziały na półkach zapobiegają przesuwaniu się materiału na boki. W rezultacie kombajn bez żadnych dodatkowych rozwiązań może pracować na zboczach o nachyleniu do 14 proc. To samo rozwiązanie zastosowano na sitach o długości ponad 2 m znajdujących się tuż za podsiewaczem. Omłot niedomłotów następuje podczas procesu ich powrotu na podsiewacz. Zbiornik na ziarno ma w modelu 9 pojemność 17 100 l, a tempo wyładunku wynosi 210 l/s, co umożliwia opróżnienie całego zbiornika zaledwie w 1,5 min, a istnieje możliwość zmniejszenia tej prędkości o dodatkowe 25 proc.! Warto wspomnieć, że w zbiorniku na ziarno nad ślimakiem wyładowczym zastosowano klapy, które unoszą się dopiero po uruchomieniu ślimaka. Wszystko po to, aby ślimak nie startował z pełnym obciążeniem.

Łatwość obsługi

W roku ubiegłym AGCO Polska zorganizowało serię pokazów tych maszyn dla rolników. Osobą, która spędziła najwięcej czasu za sterami nowej serii kombajnów, jest Grzegorz Bruliński, główny operator maszyny podczas pokazów i zarazem dyrektor sprzedaży w firmie AGCO Polska. Pan Grzegorz w przeszłości pracował w dużej firmie usługowej, gdzie, jak sam mówi, często siadał również za kierownicą kombajnów różnych marek. Bruliński zebrał kombajnami Fendt Ideal serii 7 i 8 – 250 ha zbóż (jęczmień jary, pszenżyto ozime, pszenica ozima) w różnych miejscach Polski. Jak mówi, w kombajnie urzekła go prostota obsługi, bowiem codziennie wystarczy przesmarować dosłownie kilka punktów, wizualnie sprawdzić stan naciągu pasów i można jechać w pole. Równie łatwe jest codzienne czyszczenie kombajnu, ponieważ nie ma zbyt wielu zakamarków, z których trzeba wydmuchiwać kurz. Jak mówi, większość właścicieli pól, na których odbywały się pokazy, najbardziej zwracała uwagę na jakość i czystość zebranego ziarna. Jednak jeden z nich koniecznie chciał mieć słomę najwyższej jakości. Operator ze śmiechem dodaje, że po zmianie ustawień (zmniejszeniu prędkości rotora) udało się uzyskać słomę o jakości nawet lepszej niż z kombajnu z tradycyjnym systemem omłotu.

Testowy kombajn był wyposażony w system Ideal Harvest, który po ustawieniu pożądanych parametrów omłotu przez operatora, „przejmował” niejako kontrolę nad maszyną i automatycznie dostosowywał prędkość jazdy w zależności od ilości masy przepływającej przez kombajn. Zużycie paliwa podczas omłotów testowych wynosiło ok. 12,5 l/ha przy plonach 4-5 t/ha pszenicy oraz cięciu i rozrzucaniu słomy. Jak mówi Bruliński, poziom komfortu w kabinie jest bardzo wysoki, zadbano o każdy szczegół – są nawet podnóżki, aby operator mógł ułożyć nogę w jak najbardziej optymalnej pozycji.

Rotor Feeder

Masa przeznaczona do omłotu jest pobierana z przyrządu żniwnego przez czterołańcuchowy przenośnik pochyły. Z niego trafia na ułożony poprzecznie bęben RotorFeedera o średnicy 60 cm. Jego prędkość obrotowa to 70 proc. prędkości rotorów, a jego główne zadanie to równomierne dostarczanie masy omłotowej do rotorów. Materiał do omłotu przepływa pod RotorFeederem i zasila rotory od dołu, co w połączeniu ze spiralnym początkiem rotoru gwarantuje płynny przepływ masy.

Przyrząd żniwny

Kombajny Ideal 9 mogą współpracować z hederami o szerokości od 9 do 12,2 m. Ich unikalną cechą konstrukcyjną jest większa niż w klasycznych konstrukcjach odległość pomiędzy kosą a przenośnikiem ślimakowym. W tej przestrzeni znajdują się taśmy, które przenoszą ścięty materiał do przenośnika ślimakowego (taśmy przenoszą materiał do ślimaka poprzecznego, a on do przenośnika pochyłego). Dzięki temu jest on podawany równomiernie na dalsze podzespoły kombajnu. Do zbioru rzepaku wystarczy tylko założyć boczne kosy. Warto wspomnieć, że heder może być wyposażony w funkcję AutoDoc, która pozwala na pełną automatykę podłączenia bez wychodzenia z kabiny.

Rotor

W swoim flagowym okręcie żniwnym Fendt zastosował dwa rotory. Każdy z nich ma średnicę 60 cm i długość wynoszącą 483,7 cm. Rotor podzielony jest na części. Wlot to spirala wciągająca materiał do omłotu. Za młócenie odpowiadają cztery cepy umieszczone w dwóch rzędach. Część odpowiedzialna za separację ma długość prawie 2,5 m i składa się z palców umieszczonych w 4 spiralnych rzędach. Krótki wyrzut podaje słomę bezpośrednio do rozdrabniacza.

Silnik

Sercem największego kombajnu Fendta jest sześciocylindrowy silnik MAN D3876 o pojemności 15,2 l. Został on tak dobrany do możliwości kombajnu, aby generował jak najmniejsze zużycie paliwa. Generuje on moc 647 KM, a jego maksymalny moment obrotowy wynosi od 2500 do 3000 Nm przy zaledwie 1750 rpm. Za jego chłodzenie odpowiada chłodnica AirSense o powierzchni 2,7 m2, o przepływ powietrza dba wentylator o średnicy 95 cm z odwracalnymi łopatkami. Umożliwia to automatyczne wydmuchiwanie kurzu z chłodnicy.

Rozdrabniacz słomy

W serii Ideal duży nacisk położono na zarządzanie słomą. Do wyboru są dwa rozdrabniacze: BaseCut (56 noży) oraz ShortCut (112 noży). Rozrzutnik plew zainstalowany w kombajnie może pracować niezależnie od tego, czy słoma jest rozdrabniana czy odkładana na pokos. Plewy mogą być wdmuchiwane do rozdrabniacza, odkładane na pokos lub rozrzucane na boki. Rozdrabniacz może być wyposażony w bierny deflektor z kierownicami lub też deflektor ActiveSpread z dodatkowymi dyskami umieszczonymi z jego obu stron, które zwiększają szerokość, na jaką jest rozrzucany rozdrobniony materiał.

Układ jezdny

W kombajnie dostępne są trzy różne rodzaje przedniej osi: podstawowa kołowa dla terenów płaskich; oś ParaLevel, która poziomuje kombajn na stokach o nachyleniu do 14 proc., oraz oś TrakRide, na której można zamontować gąsienicowy układ jezdny. Jest on dostępny z trzema rodzajami gąsienic, najszersza może mieć 91 cm szerokości i powierzchnię styku z glebą wynoszącą ponad 3,5 m2. W opcji kombajn można wyposażyć w tylną oś z napędem hydraulicznym.