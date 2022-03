Kombajn zbożowy. Czy możliwy jest zakup jeszcze przed sezonem?

Duże zainteresowanie kombajnami zbożowymi oraz poprzedni rok, który dla fabryk maszyn do najłatwiejszych nie należał sprawił, że przed sezonem 2022 nie pozostało zbyt wiele modeli dostępnych „od ręki”.

Tak złożona i droga maszyna jak kombajn zbożowy oczywiście nie jest łatwym zakupem, na który decydujemy się z dnia na dzień. Dla tych, którzy jednak w tej chwili podejmują decyzję i oczekują, że kupią maszynę na ten sezon, sprawdzamy co zostało do wyboru na placach dealerów.

− Ze względu na ogromne zainteresowanie kombajnami, dostępność maszyn na najbliższy sezon żniwny jest bardzo niska. Dealerzy mają dosłownie kilka kombajnów znajdujących się na stanie. Są to modele Activa 7344 oraz Activa 7345 S MCS. W przypadku nowych zamówień czyli maszyn produkowanych od września do końca roku dostępne są kombajny klawiszowe serii Activa S i Beta oraz rotorowe serii Ideal – przekazał Leszek Simiński, specjalista ds. produktu w AGCO Sp. z o. o.

­Jak się okazuje, z podobną sytuacją spotkamy się u innych producentów.

Bartosz Białas, kierownik marketingu w John Deere Polska, poinformował nas, że na placach ich dealerów są jeszcze dostępne kombajny. Posiadają one jednak ustaloną specyfikację, której nie można już zmienić.

Z dużym zaufaniem do sprzedaży kombajnów na ten rok podeszła firma New Holland. Jak się dowiedzieliśmy, w zależności od regionu i konkretnego dealera, klienci powinni liczyć na dostępność modeli kombajnów z całego przekroju marki.

− Oczywiście, w tej kwestii widzimy, że jest duża różnica w dostępności w porównaniu z przed 2 czy 3 lat. Natomiast nasi dealerzy zamówienia na ten rok potraktowali z dużym rozsądkiem, w związku z tym obecnie nie mamy sytuacji by kombajnów brakowało. U poszczególnych dealerów są dostępne modele od najmniejszych do największych (niektórzy z nich posiadają na stanie nawet po 2 lub 3 modele) i o ten, który nas interesuje, należy pytać w konkretnym punkcie sprzedaży – poinformował nas Łukasz Chęciński, kierownik marketingu New Holland Agriculture Poland.

Zatem nowy kombajn na sezon żniwny 2022 można jeszcze liczyć, natomiast trzeba wziąć pod uwagę to, że wybór specyfikacji określonych maszyn będzie ograniczony.