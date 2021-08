Kombajnistów jest bez liku, czyli uprawnienia do koszenia

Na polach trwa akcja żniwna, a kombajny widzimy nie tylko na polach, ale także na drogach publicznych. Czy kombajnista musi posiadać specjalne uprawnienia?

Z definicji Prawa o ruchu drogowym kombajn zbożowy należy do kategorii pojazdów wolnobieżnych, których prędkość jazdy nie przekracza 25 km/h. Taki rodzaj pojazdu nie wymaga obecnie posiadania specjalnej kategorii prawa jazdy, choć jeszcze do niedawna wymagana była kategoria T, uprawniająca do kierowania ciągnikiem rolniczym lub innym pojazdem wolnobieżnym.



Obowiązujące obecnie przepisy Ustawy w art. 6.3 pkt.1 mówią, że po drogach publicznych można kierować kombajnem, który jest pojazdem wolnobieżnym, posiadając kategorię prawa jazdy B, C, C1, D, D1. Czyli ustawodawca zezwala już na kierowanie kombajnem po drogach publicznych nawet osobie posiadającej “zwykłe” uprawnienia do kierowania samochodem osobowym (kat. B).

Samo posiadanie prawa jazdy to jedna strona medalu. Drugą są umiejętności zarówno obsługi, jak i prowadzenia kombajnu po drogach publicznych. Nikt nie rodzi się kombajnistą, a skomplikowanie nowoczesnych maszyn, jakie spotykamy coraz częściej na naszych polach, jest ogromne. Co prawda kombajny stają się coraz bardziej zautomatyzowane, jednak ich prawidłowa obsługa wymaga ogromnej wiedzy.

Kurs kombajnisty czy warto?

Źródłem wiedzy o obsłudze kombajnów mogą być kursy na kombajnistę organizowane m.in. przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego i Izby Rolnicze. Kurs taki kosztuje w granicach kilkuset złotych i połączony jest zazwyczaj z zajęciami praktycznymi na maszynie. Kończy się egzaminem, a po jego zaliczeniu otrzymujemy stosowny dokument.

W sieci możemy się natknąć także na przyspieszone kursy online na kombajnistę trwające 24 godziny oferowane przez różne placówki kształcenia ustawicznego zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Po ukończeniu każdego poważnego kursu otrzymujemy dyplom, który warto zachować w przypadku ewentualnego wypadku lub zdarzenia drogowego z udziałem kombajnu, który prowadzimy. Pozwoli to zabezpieczyć się przed zakwestionowaniem zasadności wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela kombajnu. Zawierając ubezpieczenie na maszynę, trzeba dokładnie zapoznać się z umową i sprawdzić, jakich uprawnień dany ubezpieczyciel wymaga w przypadku zdarzenia.

Poza różnymi rodzajami kursów na kombajnistę niezwykle ważne jest stałe podnoszenie swoich umiejętności. Można to zrobić na cyklicznych kursach organizowanych przez producentów kombajnów zbożowych, jak Harvest Masters organizowany przez New Holland, czy też innych, jak Claas czy John Deere.