W zeszłym roku na rynku kombajnów zbożowych pojawiło się wiele nowości, a wśród nich m.in. nowoczesny model Trion od Claasa. Pora więc sprawdzić, na jaką opinię zapracowały sobie te maszyny po pierwszych żniwach.

Czy na tak konkurencyjnym rynku jest jeszcze miejsce i szansa by zaskakiwać i spełniać wysokie wymagania polskich rolników? O to postanowiliśmy spytać dwóch gospodarzy, którzy właśnie przepracowali swoje pierwsze żniwa z nowym Trionem.

Kombajn Claas Trion po pierwszych żniwach

Jak dowiadujemy się od przedstawiciela firmy Claas, nie były to testy, a gospodarze zakupili te maszyny, gdyż po prostu przypadły im do gustu.

Ze względu na rozpiętość serii, Trion jest przeznaczony zarówno dla rodzinnych gospodarstw, jak i wielkopowierzchniowych farm oraz przedsiębiorstw usług rolniczych. Kombajn można także łatwo dopasować do zbioru różnych roślin – Claas zapewnia, że ich nowa maszyna rolnicza dobrze sprawdzi się w zbiorze pszenicy, rzepaku, kukurydzy, słonecznika, soi czy nawet ryżu.

Przekonajmy się więc, jak wygląda nowy Trion w akcji, na przykładzie dwóch gospodarstw. Pierwsze położone jest w Przybkowie, woj. Zachodniopomorskie. To właśnie tutaj Marcin Sikora, prowadzący ponad 100 ha gospodarstwo wraz z ojcem, zdecydował się na pozyskanie Claasa Triona 520.

Drugie z kolei należy do Andrzeja Szczepańskiego i mieści się na Mazowszu, w powiecie makowskim. Tutaj pracuje model Trion 640.

Dlaczego Trion?

W obu przypadkach Trion nie był pierwszy kombajnem marki Claas w gospodarstwie. Obaj rolnicy przesiedli się na nowy model bezpośrednio ze starszych, wysłużonych już maszyn. U Pana Szczepańskiego to już trzeci kombajn Claas z rzędu. Wcześniej pracowały tam kolejno Dominator 150 oraz Tucano 320.

– Gospodarstwo się na tyle rozrosło, że trzeba było kupić bardziej wydajny kombajn, aby zdążyć wszystko zebrać na czas. Dodatkowo dokupiliśmy także przystawkę do zbioru kukurydzy – zaznacza gospodarz.

Pan Marcin Sikora z kolei dość długo pracował na modelu Dominator 150, by teraz w końcu przesiąść się na nowego Triona 520.

Kombajn Claas Trion podczas żniw fot. mat. prasowe

- Z poprzedniego modelu byliśmy bardzo zadowoleni, nie było problemu z awariami, dostęp do części był bardzo dobry, a serwis na wysokim poziomie – argumentuje swój wybór Sikora.

Raport z pracy

Claas Trion zdaniem producenta w nowatorski sposób łączy wydajność z efektywnością i sprawdza się na każdym polu. Zmiana z jednej rodzaju rośliny na drugą odbywa się w szybki i łatwy sposób, a młocarnia charakteryzuje się dużą przepustowością.

- Jestem bardzo zadowolony z wydajności Triona, na polu jest ona dwa razy większa niż w moim poprzednim kombajnie Tucano – komentuje Andrzej Szczepański. Jak twierdzi gospodarz, w ciągu godziny jest on w stanie zebrać 25-30 t pszenicy. Zwrócił on też uwagę, że słoma z tego kombajnu jest bardzo dobrej jakości i w jego przypadku jest wykorzystywana jako pasza oraz ściółka.

Z kolei Marcin Sikora zwrócił uwagę na jakość ziarna, która jego zdaniem jest bardzo dobra. Nie ma bowiem problemu z połówkami oraz zanieczyszczeniem.

- Przepływ masy w nowym Trionie jest bardzo dobry. Zaczynając od hederu Vario 560, poprzez młocarnie APS z bębnem głównym o średnicy 600 mm. Jest też dodatkowy bęben wspomagający separację, ułatwia on przepływ masy – dodaje Sikora.

Nowi użytkownicy serii Trion docenili też wprowadzone rozwiązania technologiczne. Obaj byli pod wrażeniem sprawdzonej technologii omłotu APS w połączeniu z systemem czyszczenia Jetstream, dużym zbiornikiem ziarna i wysoką prędkością wyładunku.

- Ważne jest, że silnik pracuje bardzo płynnie, nie słychać go w kabinie. A dzięki zastosowaniu Dynamic Power zużywa mniej paliwa przy odkładaniu słomy w pokos – potwierdza Andrzej Szczepański.

Marcin Sikora, którego gospodarstwo znajduje się na terenach pagórkowatych stwierdził, że bardzo przydatny w jego przypadku jest system Auto Contour – System ten bardzo ułatwia pracę na nierównym terenie, heder sam się poziomuje – zaznacza gospodarz.

Prostota obsługi

Obaj użytkownicy docenili także to, że specjalne listwy i punkty do smarowania są bardzo łatwo dostępne i umożliwiają szybkie nasmarowanie całego kombajnu oraz to, że cały kombajn posiada system wewnętrznego oświetlenie co zwłaszcza w pochmurne dni, czy wieczorem znacznie zwiększa widoczność w trakcie prac serwisowych.

- Tworząc tak bardzo zaawansowaną maszynę jaką jest Trion ważne było dla nas, aby codzienna obsługa nie była nie lada wyzwaniem – mówi Andrzej Kulczyński ekspert Claas. Potwierdza to również Marcin Sikora.

- Codzienna praca z kombajnem jest bardzo prosta, przy silniku jest dużo miejsca, a dojście jest wszędzie ułatwione – zaznacza.

Pierwsze doświadczenia w tegorocznych zbiorach Marcina Sikory oraz Andrzeja Szczepańskiego pokazują, że wprowadzone nowe modele kombajnu Claas z serii Trion spełniają oczekiwania oraz nie zawodzą, jeżeli chodzi o wydajność, komfort oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne.