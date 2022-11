Kombajny do zbioru bawełny wracają z chińskich fabryk do USA, fot. Deere & Co

Pozornie informacja o powrocie produkcji kombajnów do zbioru bawełny marki John Deere do Stanów Zjednoczonych nie ma znaczenia z polskiego punktu widzenia. Jednak sama zmiana lokalizacji jest już bardzo interesująca i pokazuje, że globalizacja nie wszędzie się sprawdziła.

Wielkie koncerny produkują maszyny na całym świecie. Coś w Indiach, inny sprzęt w Chinach, jeszcze inny w Polsce. To samo jest ze składnikami, z których złożona jest maszyna. Szczególnie widać to teraz, gdy brakuje części, półprzewodników i elementów elektroniki. Nagle wszystko się zatrzymało i czeka, czasem tylko na jeden mały element, bez którego maszyna nie pojedzie w pole.

Wygrały te firmy, które swoją produkcję opierają na dostawach z jednego kraju, a elementy niezbędne do produkcji powstają w ich własnych zakładach. Czy czeka nas powrót do dawnych praktyk, kiedy to maszyna z Ameryki rzeczywiście powstawała w USA, a niemiecka w Niemczech? Być może, ale koszty tego i tak zapłacą klienci.

Kombajny do zbioru bawełny – made in USA

Firma Deere & Company w październiku zapowiedziała, że zainwestuje 29,8 mln dolarów w rozszerzenie działalności w swoim zakładzie Thibodaux w Luizjanie w USA. Nowe działania obejmują opracowanie i instalację nowej linii produkcyjnej kombajnów do zbioru bawełny średniej wielkości, które zastąpią modele obecnie produkowane w Chinach.

Zakład w Thibodaux służy obecnie jako centrum projektowe sprzętu do zbioru cukru i zgarniaczy do robót ziemnych, a także jako zakład produkcyjny różnych produktów rolniczych i budowlanych. John Deere spodziewa się, że produkcja nowych kombajnów do zbioru bawełny rozpocznie się w ciągu najbliższych dwóch lat i osiągnie pełną wydajność do 2025 r.

Chiny na cenzurowanym

Warto wspomnieć, że to element ogólnej zmiany optyki USA wobec Chin. Na początku października br. Departament Handlu USA wprowadził nowy pakiet przepisów regulujących eksport niektórych rodzajów procesorów i środków do ich produkcji do ChRL.

W skrócie według nowych przepisów utrudnione będzie uzyskanie specjalnych licencji na produkcję w Państwie Środka przez wdrożenie zasady domyślnej odmowy jej przyznania. Restrykcje dotyczą m.in. zaawansowanych typów pamięci DRAM i NAND oraz półprzewodników o wielkości tranzystora poniżej 14–16 nanometrów, a więc używanych do projektowania sztucznej inteligencji, a także stosowanych w komputerach, nowoczesnych systemach uzbrojenia oraz wszelkiej elektronice.

Oprócz tego poszerzono listę niezweryfikowanych chińskich firm, które jeśli nie podejmą współpracy z rządem Stanów Zjednoczonych, mogą zostać całkowicie odcięte od amerykańskich technologii.

W sierpniu prezydent Joe Biden podpisał ustawę Chips and Science Act, która wesprze kwotą 280 mld dolarów branże związane z branżą związaną z technologią, matematyką, inżynierią, cyberbezpieczeństwem i wyścigiem kosmicznym. Oprócz tego przewidziano ulgi podatkowe i warte 52 mld dolarów dotacje dla producentów półprzewodników oraz dla firm lokujących inwestycje w USA.

John Deere to nie jedyna marka przenosząca produkcję z Chin do USA. Google i Apple już myślą o przenosinach części łańcuchów dostaw z Chin do np. Wietnamu, zaś Intel buduje fabryki układów scalonych w Ohio i Arizonie. Takich przykładów będzie coraz więcej.