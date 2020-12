Kombajny Fendt z przystawkami specjalistycznymi Geringhoff

W ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie na specjalistyczne przystawki do kombajnów zbożowych. Firma Fendt rozszerza więc swoją ofertę o przystawki firmy Geringhoff. W tym celu obaj producenci nawiązali długoterminowe partnerstwo.

Firma Carl Geringhoff Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG od 140 lat produkuje innowacyjne zespoły tnące do kombajnów zbożowych. To rodzinne przedsiębiorstwo z Ahlen w Nadrenii Północnej-Westfalii ma również siedzibę w USA i działa na wszystkich najważniejszych rynkach na całym świecie.

Hedery do kukurydzy i upraw specjalnych

Przystawki Geringhoff TrueFlex, Mais Star oraz Harvest Star o szerokościach roboczych do 13,70 m idealnie uzupełnią urządzenia Fendt FreeFlow, PowerFlow i CornFlow.

Rzeczone produkty Geringhoff to najwyższej klasy hedery do zbioru zbóż, kukurydzy, oraz do upraw specjalnych typu soja słonecznik czy też sorgo. Wyposażone są w zależności od modelu w taśmy podające, elastyczną listwą tnącą dopasowującą się idealnie do podłoża (zbiór soi, fasoli), składane (z dzieloną ramą), a także z posiadają koła podporowymi.

Wszystkie te rozwiązania zapewniają maksymalne prędkości zbioru przy najniższych możliwych stratach.

Zespoły tnące Geringhoff będę dostępne w Europie, Ameryce Północnej, Australii, Nowej Zelandii i Afryce. Sprzedaż i obsługa posprzedażna będą prowadzone przez dealerów oraz partnerów handlowych firmy Geringhoff.