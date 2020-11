Kombajny zbożowe z płockiej fabryki

Produkcja kombajnów zbożowych w Płocku sięga połowy XX wieku, nowa historia, tej jedynej fabryki kombajnowej w Polsce, rozpoczęła się od przeniesienia linii produkcyjnej TC z belgilskiego Zedelgem. Obecnie, oprócz maszyn tej serii, zakład w Płocku opuszczają kombajny CX5 i CX6. W tym roku, natomiast na pola wyjechał nowy model – CH7.70, którego produkcja seryjna rozpocznie się na początku roku 2021.

Wiedza i doświadczenie załogi płockiej fabryki pozwoliły na uruchomienie w Polsce produkcji kombajnów zbożowy serii TC w 2001 roku. Zastąpiły one produkowane tu wcześniej Bizony. Kombajny TC dały się poznać jako niezawodne maszyny, doskonale sprawdzające się na polskich polach. Serię konwencjonalnych kombajnów TC tworzy kilka modeli: czteroklawiszowy TC4.90 z silnikiem FPT o mocy maksymalnej 175 KM, oraz pięcioklawiszowe TC5.70 z takim samym silnikiem co mniejszy model i TC5.90, napędzany jednostką o mocy maksymalnej 258 KM. Serię uzupełnia jeszcze górska wersja kombajnu TC5.90 HillSide. Cechą wspólną kombajnów TC jest duży bęben młócący o średnicy 607 mm, napęd hydrostatyczny, komfortowa, klimatyzowana i doskonale wyciszona kabina operatora oraz wiele opcji wyposażenia, dzięki którym można dostosować kombajn do indywidualnych wymagań użytkownika. Znajdziemy tu między innymi: blokadę mechanizmu różnicowego, separator obrotowy zwiększający wydajność maszyny w trudnych warunkach, szarpacz słomy i rozrzutnik plew. W kombajnach TC możliwe jest zastosowanie zaawansowanych systemów wspomagających pracę w terenie pagórkowatym. Smart Sieve to układ, który zależnie od pochylenia bocznego kombajnu, automatycznie zmienia amplitudę dodatkowego ruchu poprzecznego górnego sita. Dzięki temu, wydajność procesu czyszczenia na pochyłościach jest utrzymywana na tym samym poziomie, co na płaskim polu. Razem z tym systemem, w kombajnach TC montowany jest układ OptiFan, który odpowiada za automatyczną zmianę prędkości wentylatora przy podjazdach i zjazdach z wzniesień. Kombajny TC, produkowane w Płocku przez prawie 20 lat, dały się poznać jako maszyny niezawodne i proste w obsłudze. Doskonale wpisały się w polskie realia.

W płockiej fabryce od lat produkuje się podzespoły do innych kombajnów marki New Holland. Wysyłane one są między innymi do siostrzanej fabryki w Zedelgem w Belgii. Z biegiem lat ilość tych podzespołów rosła. Nie było to więc zaskoczeniem, że w lutym 2019 roku linie produkcyjne płockiej fabryki zaczęły opuszczać kombajny CX5 i CX6. Są to maszyny z segmentu średnich kombajnów, napędzane silnikami o mocach maksymalnych od 258 do 340 KM. To nowoczesna konstrukcja, posiadająca wiele rozwiązań zapewniających doskonałe parametry. Czterobębnowa młocarnia z bębnem młócącym i separatorem obrotowym o średnicach wynoszących odpowiednio 607 i 590 mm, znakomicie radzi sobie z omłotem w każdych warunkach dzięki systemom Opti Thresh (możliwość regulacji położenia tylnej części klepiska bębna młócącego) i Multi Thresh (możliwość zmiany położenia klepiska pod separatorem obrotowym). Unikalna konstrukcja trzykaskadowej ramy dolnej zwiększyła o 15% skuteczność procesu czyszczenia w tych maszynach, w porównaniu do wcześniejszej generacji kombajnów tego segmentu. Wspomniany już wcześniej system Opti Fan jest standardowym wyposażeniem komabjnów CX. Maszyny mogą być opcjonalnie wyposażone w układ Smart Sieve, oraz system Opti Speed – automatycznie zmieniający prędkość klawiszy wytrząsaczy na podjazdach i zjazdach ze wzniesienia. Opti Speed działa na takiej samej zasadzie jak układ Opti Fan. Kombajny CX5 i CX6 zapewniają doskonałe parametry pracy i wysokie wydajności. Są idealnymi maszynami dla gospodarstw o powierzchniach do 300 ha.

Na bazie CX6.90 powstał nowy model kombajnu – CH7.70. Produkowany na tej samej linii produkcyjnej w Płocku, zewnętrznie prawie nie różni się od konwencjonalnego protoplasty. Przejął też wiele podzespołów: taki sam bęben młócący, trzykaskadowa rama dolna z systemem Opti Fan i będący tutaj wyposażeniem standardowym układ Smart Sieve. Jednak największą różnicę między tymi kombajnami, stanowi odmienny układ sepracji Twin Rotor. Zamiast znanych z kombajnów konwencjonalnych, klawiszy wytrząsaczy, zobaczymy tu dwa rotory o średnicy 541 mm i długości 3454 mm, odpowiedzialne za wymuszoną separację. Napędzany silnikiem o mocy maksymalnej aż 374 KM, kombajn ten osiąga znacząco większe wydajności niż CX6.90. W testach polowych CH7.70 wymłacał średnio 28-32 t pszenicy na godzinę, osiągając chwilowo nawet 40 t/h. Maszyna zużywała od 14 do 18 litrów oleju napędowego na hektar. Podczas zbioru kukurydzy CH7.70 zbierał nawet 53 t/h zużywając nieco ponad 17 l/ha oleju napędowego. Ten nowoczesny kombajn będzie z pewnością ciekawą propozycją dla gospodarstw o powierzchniach 300 – 400 ha lub firm usługowych.

Corocznie, płocką fabrykę odwiedzało od kilkudziesięciu do kilkuset Klientów marki New Holland. Mieli oni wtedy okazję prześledzenia procesów produkcyjnych od operacji wycinania na wycinarkach laserowych aż do końcowego montażu gotowych kombajnów, pras czy hederów. Niestety w ostatnim czasie takie możliwości są znacznie ograniczone, z powodu sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się w naszym kraju koronawirusa SARS-CoV-2. Dlatego też powstał film pokazujący w skrócie przebieg procesów produkcyjnych w fabryce CNH Industiral Polska Sp. z o.o.. Osoby zainteresowane zajrzeniem do środka płockiej fabryki, mają więc możliwość wzięcia udziału w „wirtualnej wycieczce”. Film można znaleźć na stronie internetowej www.newhollandpolska.pl, gdzie znajduje się również więcej informacji o maszynach produkowanych w Płocku, a także aktualności z fabryki.