Komfortowy z nowoczesną technologią – taki kombajn kupujemy najczęściej

Początek roku to okres, w którym wielu rolników zdecydowało się już dokonać zakupu kombajnu zbożowego na nadchodzące żniwa. Jest jednak jeszcze spora grupa, która ciągle czeka z decyzją. A jakie rozwiązania są najczęściej zamawiane oraz jakie są dostępne na rynku?

Na rynku dostępny jest bardzo szeroki wybór maszyn żniwnych. Każda z nich wzbogacana jest o coraz to nowsze wersje wyposażenia oraz dodatkowe opcje. Wybór, jednakże zazwyczaj pada na taki kombajn, który najlepiej sprosta wymaganiom profilu gospodarstwa lub świadczonych usług.

Oto, na co warto zwrócić uwagę, by praca w gospodarstwie była optymalna i ekonomiczna.

Najlepszy kombajn na gąsienicach. Zadba także o glebę

– Przy tak szerokiej ofercie, jaką obecnie mamy na rynku, klienci zwracają uwagę już na znacznie więcej parametrów. Szukają nie tylko mocy i wydajności maszyny, ale także zależy im na lepszej trakcji maszyny i jednocześnie ochronie gleby – mówi Andrzej Kulczyński z Claas Polska.

Stąd też ich wybór kieruje się w stronę podwozia gąsienicowego. Nowoczesna gąsienica Terra Trac wyposażona jest w amortyzację hydropneumatyczną, która pozwala lepiej prowadzić duży kombajn, ale również dba o wysoki komfort jazdy, także przy mniejszej szerokości transportowej oraz mniejszym ugniataniu gleby.

Napęd Terra Trac zwiększa możliwości pracy w ciężkich warunkach terenowych, gdzie tradycyjny napęd kołowy nie poradziłby sobie. Jest to szczególnie ważne ze względu na dynamicznie zmieniające się skrajne warunki pogodowe w okresie żniw zbożowych oraz kukurydzianych.

– To jednak nie wszystko, dużym powodzeniem cieszą się też rozwiązania związane z jak najlepszym pocięciem słomy oraz jej optymalnym rozrzuceniem, których wymaga technologia uprawy bezorkowej – dodaje Kulczyński.

Przykładem takiego rozwiązania jest rozrzutnik promieniowy oraz Cemos Auto Chopping wraz z czujnikami bocznego wiatru. Podczas omłotu, system, w sposób ciągły określa wilgotność i ilość słomy, a także automatycznie dostosowuje pozycje przeciwostrzy i fragmentu dna w rozdrabniaczu słomy do aktualnych warunków. Pozwala to zaoszczędzić nawet do 10 proc. oleju napędowego. Korzystając z terminala Cebis, operator określa czy chce pracować z zachowaniem najwyższej jakości sieczki czy też z najwyższą wydajnością. Parametry pracy są w czasie rzeczywistym dopasowywane do zmieniających się warunków zbioru.

Najlepsze wsparcie dla operatora

Obsługa zaawansowanych technologicznie kombajnów powinna być niezwykle łatwa dla operatora. Z tego powodu często wybierany jest również kompletny system wspomagania operatora Cemos Automatic. Regulacja kombajnu, dzięki temu systemowi, jest prosta. Początkowo system Cemos Automatic komunikuje się z operatorem, który wprowadza podstawowe informacje do systemu. Na podstawie uzyskanych zwrotnie danych, operator wybiera jedną z czterem strategii:

maksymalna przepustowość – jest to zwłaszcza korzystne przy niepewnej pogodzie, gdy trzeba szybko zebrać plon,

minimalne zużycie paliwa – funkcja sprawdza się przy dobrej pogodzie, gdy można pozwolić na zaoszczędzenie paliwa,

wyrównanie – strategia, która równoważy elementy pozostałych trzech metod zbioru.

Liczne czujniki rozmieszczone w maszynie w trakcie omłotu dostarczają dane, na podstawie których, system dopasowuje automatycznie na bieżąco maszynę do aktualnych warunków zbioru. Praca z systemem Cemos nie tylko zwalnia operatora z podejmowania trudnych decyzji o doborze odpowiednich wartości poszczególnych parametrów pracy kombajnu, ale również ogranicza ryzyko przeciążenia mechanizmów i wystąpienia awarii oraz zwiększa również wydajność kombajnu.

Optymalizacja procesów i rozwiązania dodatkowe, które przynoszą oszczędności

Cały świat, a także rolnictwo jest dzisiaj oparte na danych, stąd też bardzo popularne rozwiązania oparte są na telemetrii oraz na mapowaniu. Daje to możliwość lepszego wykorzystania potencjału maszyny i pola. Jednym z nowoczesnych zastosowań, jakie użyte zostały w kombajnach Claas jest system Telematics.

– To cyfrowy system transmisji danych umożliwiający sukcesywne wyświetlanie i dokumentowanie danych roboczych, śladów przejazdów i danych plonowania przez odpowiednio wyposażone kombajny, sieczkarnie polowe i ciągniki. Wszystkie dane są przesyłane przez sieć telefonii komórkowej z maszyn na serwer, gdzie odbywa się ich przetwarzanie i zapisywanie. Z serwera można je odczytywać na bieżąco lub w późniejszym czasie w portalu Telematics na komputerze domowym, laptopie lub smartfonie – tłumaczy Andrzej Kulczyński z Claas Polska.

Dane można także poddawać analizom bądź wyeksportować do wszelkiego rodzaju powszechnie stosowanych programów do zarządzania gospodarstwem w celu dalszego przetwarzania.

Ale to nie wszystko. Dodatkowy moduł „Automatyczna dokumentacja” umożliwia – jak sama nazwa wskazuje - automatyczne przyporządkowanie danych plonu i wydajności do uprawianych pól. Jedynym warunkiem utworzenia „Automatycznej dokumentacji” jest jednorazowe wyeksportowanie wszystkich granic pól na serwer Telematics.

Drugim sposobem jest możliwość bezpośredniego wykreślenia granic pól na podstawie zdjęć satelitarnych. Dla klientów korzystających w swoich gospodarstwach z programów do zarządzania gospodarstwem (FMIS) stworzony został interfejs API, który ułatwia przenoszenie danych z Telematics do programu np. 365FarmNet.

Dane o plonie są najważniejszą informacją o polu, jaką można zebrać w trakcie roku, dlatego firma Claas poświęca temu zagadnieniu szczególną uwagę, dzięki niej rolnik może w pełni wykorzystać potencjał plonotwórczy swoich pól i już przed wyjechaniem w pole z rozsiewaczem lub opryskiwaczem, może się do tej pracy wcześniej przygotować.

Claas w swoich kombajnach oferuje również systemy jazdy automatycznej GPS Pilot oraz Laser Pilot, które odciążają operatora w kierowaniu maszyną i pozwalają mu skupić się na pozostałych parametrach. Dostępne są różne dokładności prowadzenia automatycznego od 15-30 cm do nawet 2-3 cm, z pomocą tej najwyższej dokładności kombajn może poruszać się po stałych ścieżkach przejazdowych, co również wpływa na zmniejszenie erozji gleb.

Z dodatkowych udogodnień warto wspomnieć również o kamerach ułatwiających operowanie oraz dodatkowe oświetlenie, które również pozwalają operatorowi na bardzie komfortową pracę. Wielu rolników również decyduje się na zamówienie kombajnów Claas z przyrządami Vario, czyli z regulowaną długością stołu.

Inwestycja w nowoczesny kombajn zbożowy jest bardzo ważna, ponieważ maszyna jest często wykorzystywana przez kilkanaście lat. Niezależnie więc od wybranej opcji, warto zdecydować się na kombajn, który zapewni rozwój gospodarstwa i usług oraz maksymalnie uniezależni wydajną pracę od warunków terenowych i pogodowych na wiele lat.

