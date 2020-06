Kompaktowe opryskiwacze od John Deere’a

Amerykański producent rozszerza swoją ofertę opryskiwaczy zaczepianych średniej klasy, w ramach serii R700i pojawią się dwa nowe modele.

Tym samym technologie stosowane dotychczas w większych modelach zawieszanych serii R900i oraz modelach samojezdnych R4100 zostaną obecnie zaoferowane w segmencie opryskiwaczy klasy średniej.

Dwa nowe modele

Modele R732i oraz R740i dostępne są ze zbiornikami o pojemności odpowiednio 3200 i 4000 l oraz belkami opryskowymi o szerokości od 18 do 30 m. Na ich pokładzie znajdziemy sprawdzony system PowrSpray, który pozwala skrócić czas napełniania zbiornika oraz poprawie skuteczność oprysku, jednocześnie zwiększając jego dokładność.

PowrSpray

System PowrSpray posiada dwie hydraulicznie napędzane pompy na oddzielnych obwodach. Samozasysająca pompa napełniająca charakteryzuje się wydajnością do 600 l/min, co pozwala na napełnienie zbiornika cieczy roboczej w ciągu siedmiu sekund. Pompa cieczy opryskowej ma wydajność wynoszącą aż 750 l/min., co przekłada się na wysoką wydajność oprysku.

Taka konstrukcja układu pozwoliła na wyeliminowanie regulatora ciśnienia oprysku. Zamiast niego zastosowano układ bezpośredniego sterowania dawką – reaguje on na zmiany prędkości opryskiwania lub dawki docelowej, poprzez dostosowanie prędkości pompy.

Oba modele nowych opryskiwaczy można również wyposażyć w układ indywidualnego sterowania dyszami. Dzięki temu elektronicznemu rozwiązaniu Klienci mogą zaoszczędzić nawet pięć procent kosztów środków ochrony roślin.

Pozostałe udogodnienia

Nowe opryskiwacze serii R700i wyposażone zostały w nową wielofunkcyjną dźwignię sterującą, a także w stanowisko operatora Solution Command. Oba rozwiązania mają za zadanie zwiększyć komfort, wygodę oraz łatwość sterowania opryskiwaczem.

Modele R732i oraz R740i współpracują ze standardowymi zintegrowanymi wyświetlaczami, ale są ponadto przygotowane do magistrali ISOBUS i można je obsługiwać z poziomu wyświetlaczy GreenStar 4240 i 4640 w kabinie ciągnika. Daje to operatorowi możliwość wykorzystania aplikacji rolnictwa precyzyjnego, jak np. sterowanie sekcjami, automatyczne sterowanie AutoTrac i AutoTrac Vision.

Bezprzewodowy przesył danych umożliwia ich bieżącą wymianę pomiędzy maszynami a biurem gospodarstwa. Korzystając z tej platformy, rolnicy mogą uzyskać dostęp do wszystkich danych i plików związanych z operacjami opryskiwania oraz zarządzać nimi z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.