Kompaktowy New Holland T5 na gąsienicach? Proszę bardzo.

Mogłoby się wydawać, że napęd gąsienicowy w ciągnikach rolniczych zarezerwowany jest dla wielkich maszyn potężnej mocy. Wcale tak nie jest. Oto przykład: New Holland T5.115.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu tuż po II Wojnie napęd gąsienicowy w ciągnikach rolniczych rozwijany był niemal równolegle z kołowym. Późniejszy gwałtowny rozwój technologii opon rolniczych niemal całkowicie wyparł stosowanie gąsienic w ciągnikach, aż do czasu, gdy pojawiły się wielkie i ciężkie kilkusetkonne maszyny.

Ze względu na ich masę, a co za tym idzie ogromny nacisk na glebę powodujący jej głęboką degradację, stosowanie napędu gąsienicowego “oszczędzającego” jej strukturę i uprawy stało się dla tych ciągników jedyną alternatywą. Jednak ciągły rozwój technologii napędu gąsienicowego spowodował, że staje się on dostępny także w dużo mniejszych maszynach, również jako wymienny z napędem kołowym.

Spotkaliśmy taki ciągnik na wielkopolskich polach w czasie pokazów firmy Michelin. Był nim New Holland T5.115, który wyposażony jest w silnik o mocy 114 KM. Jak się okazuje, ten cieszący się dużą popularnością w Polsce model można także uzbroić w tylny napęd gąsienicowy produkowany przez firmę Camso.

Rozwiązanie tego typu pozwala na przekształcenie ciągnika w pojazd półgąsienicowy typu halftrack (montowane tylko na tylną oś). Konwersja ta, co ciekawe, jest przeznaczona dla ciągników o mocy od 110 do 165 KM. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest zwiększona przyczepność do podłoża oraz możliwość pracy nawet na błotnistych polach.

Co ciekawe, tylny napęd gąsienicowy nie ogranicza maksymalnego skrętu ciągnika i jest demontowalny, co pozwala szybko wrócić do kołowego napędu 4x4. Czy takie rozwiązanie się przyjmie, czas pokaże. Na pewno jest to ciekawy pomysł pozwalający na zwiększenie możliwości poruszania się po terenie niedostępnym dla kołowych ciągników średniej mocy.