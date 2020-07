Koncern CNH realizuje intratne zamówienie z Uzbekistanu

CNH Industrial dostarczy ponad 360 maszyn marek Case IH, New Holland oraz Case Construction Equipment dla jednego z największych producentów bawełny w Uzbekistanie. Globalny koncern współpracuje z tamtejszymi plantatorami od 2018 roku.

Z bawełną każdy z nas ma do czynienia na co dzień, ale nie każdy jest może świadomy, że rośnie ona na polach i aktualnie w przeważającej części zbierana jest specjalnymi kombajnami.

Uzbekistan nie jest krajem u nas zbyt znanym ani kojarzonym z czymkolwiek, a ta była azjatycka republika Związku Radzieckiego główne dochody czerpie właśnie z produkcji bawełny. I właśnie dla jednego z największych tamtejszych gospodarstw parających się uprawą tej rośliny koncern CNH Industrial dostarcza dużą partię maszyn.

Jednorazowo 120 ciągników Case IH i tyleż samo pługów New Holland

Zamówienie obejmuje 120 ciągników Case IH Puma wyprodukowanych w austriackim Saint Valentin, 120 pługów obracalnych New Holland pochodzących z fabryki w szwedzkim Överum, 46 kombajnów do bawełny Case IH Cotton Express z zakładów w amerykańskim Benson, 23 kombajny Case IH Axial-Flow 4088 wraz z hederami oraz 40 pras kostkujących New Holland BC5070 wyprodukowanych w chińskim Harbin.

Do tego dochodzi jeszcze 10 koparko-ładowarek marki Case z włoskiej fabryki w Lecce oraz młoty pneumatyczne Case. Finansowania tego dużego kontraktu podjęła się instytucja finansowa CNH Industrial Capital działająca w ramach struktur globalnego koncernu.

Przyznacie sami, że rozmach adekwatny do światowego zapotrzebowania na bawełnę!