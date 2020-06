Konfigurator maszyn New Holland - z cenami

New Holland wprowadził internetowy konfigurator maszyn, który oferuje wybór maszyny wraz z jej opcjami i ceną.

Marka New Holland zaprasza do wypróbowania nowego konfiguratora maszyn online, który oferuje możliwość wyboru modelu maszyny i jego opcji. Można w nim wybierać spośród dziesiątek modeli i setek opcji aby dopasować sprzęt do swoich potrzeb. Przedstawiciele firmy podkreślają, że rozumieją potrzebę jasnych i pewnych informacji, dlatego firma kładzie nacisk również na innowacyjne rozwiązania w doborze maszyny.

Konfigurator online obejmuje wszystkie maszyny z kategorii, takich jak ciągniki, kombajny zbożowe i hedery, prasy, sieczkarnie samobieżne, lekkie maszyny budowalne, maszyny towarzyszące i inne specjalistyczne maszyny rolnicze. W jednym miejscu można skonfigurować wymarzoną maszynę i skontaktować się lokalnym dealerem New Hollanda, który przedstawi dedykowaną ofertę, dostosowaną do potrzeb.

- W dzisiejszych czasach Klienci koncentrują się na własnym zakresie działalności i chcą spersonalizować swoje maszyny zgodnie z ich konkretnymi wymaganiami. Po wysłuchaniu szczegółowych potrzeb naszych Klientów, postanowiliśmy udostępnić im to potężne narzędzie jakim jest konfigurator online, aby spełnić ich oczekiwania. W ten sposób Klienci mogą rozważyć wszystkie dostępne opcje, a jednocześnie utrzymać dotychczasowe relacje z lokalnym dealerem New Holland – mówi Łukasz Chęciński, szef marketingu New Holland Agriculture Polska.

Konfigurator umożliwia przeglądanie wszystkich dostępnych produktów na rynku polskim. Intuicyjny interfejs prowadzi użytkownika przez łatwą do wykonania sekwencję, rozpoczynając od wskazania żądanego segmentu produktu – na przykład kombajnów lub ciągników – a następnie wyboru serii i wreszcie konkretnego modelu. Strona związana z jednym modelem oferuje serię rozwijanych menu dotyczących silnika, hydrauliki, kabiny itp., w których sprawdzasz dostępne opcje i ostatecznie wybierasz najbardziej odpowiednie dla siebie.

Ceny prezentowane w konfiguratorze są cenami katalogowymi netto, a w celu uzyskania informacji o aktualnych promocjach i cenie finalnej należy skontaktować się z autoryzowanym dealerem. W przypadku niektórych rodzajów modeli konfigurator pokaże, które produkty są kompatybilne. System sprawdza dostępność wybranych danych końcowych, aby mieć pewność, że wybrana konfiguracja jest prawidłowa.

Konfigurator umożliwia personalizację modelu w dowolnym momencie – jest kompatybilny z urządzeniami mobilnymi. Po sfinalizowaniu kompletacji, konfigurator zlokalizuje najbliższego dealera i prześle konfigurację e-mailem. Sprzedawca skontaktuje się aby omówić dalsze kroki. System wyśle również ten sam e-mail ze wszystkimi szczegółami specyfikacji, aby móc z łatwością później je sprawdzić.

Konfigurator jest dostępny na stronie firmy New Holland przy poszczególnych maszynach.