3 lata trwały badania nad systemem Pudama, które potwierdziły, że rozwiązanie norweskiego producenta oszczędza 25 proc. nawozu startowego przy siewie kukurydzy bez strat w plonach i bez wpływu na czas pracy. Teraz Kverneland integruje system z kolejnymi siewnikami.

System Kvernelanda o nazwie Pudama, to rozwiązanie, w którym ilość potrzebnego nawozu startowego jest zmniejszona o co najmniej 25 proc. w porównaniu z konwencjonalnym nawożeniem. Jest to możliwe dzięki precyzyjnemu rozmieszczeniu punktów nawozowych poniżej i obok nasion kukurydzy.

Technologia była testowana w ostatnich latach z naukowcami z TH Cologne, Instytutu Technologii Maszyn Budowlanych i Rolniczych w Kolonii.

Po raz pierwszy system został połączony i udostępniony z ciąganymi siewnikami Optima TFprofi, teraz dołącza do nich zawieszany, składany siewnik Optima F w połączeniu z przednim zbiornikiem f-drill.

Zmiana zasad w nawożeniu

Istotą systemu Pudama jest kilka elementów, które zmieniają dotychczasowe podejście do nawożenia.

Zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe, może się teraz odbywać bez przenawożenia i jego negatywnych skutków na środowisko i glebę. Do wypłukania i tym samym marnowania nawozu w konwencjonalnej aplikacji dochodzi, ponieważ nawóz nakładany jest również między roślinami – tam gdzie ich korzenie nie mają dostępu.

Logicznym rozwiązaniem problemu jest precyzyjne dobranie dawki i lokalizacji nawozu. W systemie Pudama siew jest zsynchronizowany tak, że każde ziarno ma optymalny dostęp do magazynu ze składnikami, które są przez nie całkowicie wchłaniane.

Kverneland przez 3 lata pracował z niezależnymi instytutami badawczymi nad rozwijaniem systemu Pudama. Całkowite wykorzystanie składników pokarmowych przez rośliny, gwarantuje to, że wzrost korzeni rozpoczyna się bezpośrednio w kierunku nawozu startowego. Silne rośliny, zwłaszcza w pierwszej fazie rozwoju, z mocnymi korzeniami oznacza to, że roślina jest bardziej odporna na ekstremalne warunki, takie, jak długotrwała susza. fot AdK

Mniej nawozu i lepsza dostępność dla roślin

Na poniższym wideo specjaliści z Kverneland tłumaczą na stole demonstracyjnym, jak duży potencjał ma precyzyjne wysiewanie nawozu pod korzeń, obrazując jednocześnie, w jaki sposób działa system Pudama.

Na dwóch stołach, jednym z 50-centymetrowym odstępem oraz 75-centymertowym, umieszczone zostały żółte kuleczki symbolizujące nasiona, oraz białe, stanowiące nawóz.

Zielone wgłębiania obrazują ilość wysianego nawozu pod korzeń.

Oszczędności można łatwo policzyć. Na przykład, jeśli rolnik posiadający 300 ha kukurydzy stosuje 150 kg/ha polidapu (DAP) w sposób konwencjonalny, dzięki systemowi Pudama zaoszczędziłby 37,5 kg/ha nawozu. Oznacza to oszczędność 7875 euro na 300 ha - mówią specjaliści z fabryki Kvernelanda w niemieckim Soest.

Drugi siewnik Kverneland z systemem Pudama

Od sezonu 2024 system Pudama będzie również dostępny z w zestawie siewnikami Optima F. W tej chwili można już siać w tej technologii z maszynami Kvernelanda Optima THprofi.

Optima F to siewniki ze składaną hydraulicznie ramą o szerokości 6 m, do której można zamontować maks. 12 sekcji SX. Są to maszyny konstruowane głównie pod gospodarstwa, gdzie wymagana jest duża wydajność. Optima F jest łączona z przednim zbiornikiem f-drill, który jest używany właśnie do jednoczesnego wysiewu nasion i nawozu.

Siewnik Kverneland Optima F z przednim zbiornikiem f-drill w systemie Pudama podczas pokazów na poletkach w niemieckim Soest. fot. AdK