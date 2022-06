Nieustanny postęp technologiczny powoduje, że możemy korzystać z coraz to nowszych, wydajniejszych i bardziej komfortowych rozwiązań. Bez wielu z tych technologii nie wyobrażamy sobie dzisiaj funkcjonowania.

Myśląc o innowacjach najczęściej doceniamy ich twórców, producentów, a zapominamy o rolnikach, którzy te najnowsze rozwiązania wprowadzają jako pierwsi, stając się tym samym innowatorami.

Bez rolniczych innowatorów ani rusz

Już w 1962 r. pojęcie dyfuzji innowacji wprowadził i opracował Everret M. Rogers. W największym skrócie mówi ono o tym, że do rozprzestrzenienia się innowacji potrzebny jest czas oraz podmioty, które już na tak wczesnym etapie zechcą zainwestować i spróbować na własnej skórze danych innowacji.

To właśnie dzięki działaniom innowatorów kolejne rozwiązania mogą być popularyzowane i tym samym mogą się rozprzestrzeniać w coraz szerszym gronie.

Bez pionierskich prób innowatorów nasze dzisiejsze rolnictwo z pewnością nie wyglądałoby tak, jak wygląda obecnie, dlatego ważne jest, aby doceniać wkład tychże osób w rozwoju całej branży.

Konkurs „Innowacyjny Farmer”

Jeśli w swoim gospodarstwie stosujesz najnowsze zdobycze technologii, które ułatwiają produkcję, podnoszą jej dochodowość, chronią środowisko naturalne, a może wnoszą komfort pracy operatora na zupełnie nowy poziom, to koniecznie zgłoś się do naszego konkursu „Innowacyjny Farmer”, gdzie jedną z przygotowanych kategorii są „Technologie”.

Zgłoś się do konkursu i wypełnij arkusz.

Doceńmy razem odważnych rolników, którzy inwestując w swoje gospodarstwa testują najnowsze technologie, a tym samym popularyzują rozwiązania, które być może już za jakiś czas zadomowią się na stałe w większości gospodarstw.

Pamiętajmy przy tym, że za innowatora można uznać osobę, która nie tylko jest jedną z pierwszych w kraju, ale także i w regionie. Nie musisz prowadzić gospodarstwa liczącego 1000 ha, jeśli posiadasz 20, czy 50 ha, ale stawiasz na innowacje, to ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

Współpracujesz z ciekawym gospodarstwem - zgłoś je do konkursu

Rolnicy mogą być też nominowani do udziału w konkursie przez podmioty z branży agro, np.: firmy prywatne, organizacje branżowe, jednostki naukowe oraz administracji państwowej.

Dlatego, jeśli współpracujesz z ciekawym gospodarstwem, pomagasz w jego rozwoju, wspierasz wiedzą i doradztwem, to doceń je i zgłoś je do konkursu!

Zrób to przez arkusz zgłoszeniowy lub zostaw kontakt do rolnika, którego gospodarstwo chcesz wyróżnić, pod adresem: konkurs.farmer@ptwp.pl a my zweryfikujemy nominację.

Nie zmarnuj tej szansy, by pomóc promować rolnictwo i pokazywać rozwój polskich gospodarstw!