Kontrola pożniwna kombajnu: nie odkładaj nieuniknionego

Podziel się

Aby w kolejnym sezonie cieszyć się bezawaryjną pracą kombajnu, o jego stan warto zadbać zawczasu fot. mat. prasowe

Już niebawem nasze okręty żniwne zakończą tegoroczny sezon zbiorów. Będzie to zatem odpowiednia okazja do ich przeglądu, serwisu, a tym samym przygotowania do przyszłorocznych żniw.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą konferencję Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2022, która odbędzie się 27 października. Zapraszamy!

PARTNER SERWISU

Użytkownicy kombajnów dzielą się zasadniczo na dwie grupy. Jedni kończą żniwa i odstawiają maszynę do garażu, zapominając o niej. Zajmą się nią gorączkowo, gdy przyjdzie czas na pracę w kolejnym sezonie. Druga grupa to osoby, które po skończonym sezonie żniwnym zadbają o maszynę tak, jak należy. Jak dbasz, tak masz Każdy z nas podejmuje własne decyzje co do serwisu kombajnu, jednak jaki jest jednak sens odkładać tego, co nieuniknione i powodować wiosenno-letnie spiętrzenie prac w gospodarstwie? Korzystajmy więc z serwisu jeszcze jesienią. W przypadku wychwyconej poważnej awarii, jest jeszcze cała zima na naprawę. Tym bardziej, że w dobie szalejącej inflacji o serwis pożniwny kombajnu bardziej opłaca się zadbać jeszcze w 2022 roku. Warto pamiętać o tym, iż kombajn jest maszyną wieńczącą proces uprawy, a jego poprawne działanie zapewnia odpowiedni jakościowo zbiór wyczekiwany przez rolników. Bezawaryjną i sprawną pracę mogą wykonywać nawet starsze maszyny - warunek jest jeden - należy jest odpowiednio serwisować fot. Tomasz Kuchta Zaniechania dotyczące kondycji technicznej kombajnu mogą mieć negatywny wpływ nie tylko na sam zbiór, ale także na kolejne uprawy. Kombajn kończy jeden cykl produkcyjny i zaczyna kolejny – np. zużyte noże szarpacza słomy mogą bardzo mocno wpłynąć na jakość pracy maszyn do uprawy bezorkowej, spowodują istotnie wyższe zużycie paliwa, mogą również opóźnić terminy agrotechniczne przez konieczność wykonania dodatkowych prac uprawowych. W kombajnach Claas kontrola pożniwna sprowadza się do sprawdzenia ok. 200 punktów maszyny. Jeśli przegląd odbywa się w profesjonalnym warsztacie, serwisanci wykorzystują aplikację, która podpowiada kolejność i miejsca prac diagnostycznych. Ostateczna decyzja o wymianie części należy jednak do właściciela maszyny. Zaniedbania słono kosztują Jak się okazuje, utrzymywanie kombajnu w należytej sprawności technicznej może przynieść jej właścicielowi wiele korzyści. – W naszej opinii, serwisowane u nas maszyny bezawaryjnie pracują w okresie żniw. Koniecznością jest wykonanie przeglądów okresowych. Po zakończonym sezonie Maszyny wracają do nas na kontrole pożniwne co pozwala właścicielowi na oszczędności z tym związane jak i kolejne bezpieczne żniwa. Z doświadczenia widzimy, że w niektórych regionach kraju następuje większe zużycie określonych podzespołów – mówi Łukasz Kaczmarek, kierownik serwisu z Agrimasz Niepruszewo (woj. wielkopolskie). Serwis nowoczesnych maszyn warto powierzyć profesjonalistom fot. mat. prasowe Przykładowo, region Środkowego Pomorza i Warmii charakteryzuje się wysokiej klasy glebami. Związane jest to z dużą wydajnością plonów i z tego wynika przepływ wyższej masy przez kombajn. Dlatego bardzo ważne jest, aby układy omłotowe maszyn były w jak najlepszym stanie. Zużyte cepy, klepiska nie będą w stanie poradzić sobie z wymłóceniem dużej ilości ziarna. – Duża wydajność plonów wiąże się z ogromnym obciążeniem podzespołów maszyny. Znaczny wpływ na zużycie tych elementów ma również zbierana kukurydza i słonecznik, które są coraz bardziej popularnymi uprawami w Polsce. Dlatego należy regularnie kontrolować główne elementy układów omłotowych, takich jak bęben APS, bęben młócący, rotory czy siekacz słomy – zaleca Kaczmarek. A Wy kiedy serwisujecie swoje kombajny?

Lista tagów