Kontrola Sekcji 96 z Multiboom dla posiadaczy Valtry. Czy może być jeszcze precyzyjniej?

Valtra oferuje swoim klientom bezpłatną aktualizację, ulepszającą funkcje rolnictwa precyzyjnego. Uzyskanie dostępu do systemu Section Control 96 z funkcją Multiboom ma przenieść rolnictwo precyzyjne na jeszcze wyższy poziom precyzji.

Automatyczna Kontrola Sekcji była wcześniej w stanie podzielić belkę opryskiwacza zgodnego z Isobus, na przykład na 24 lub 36 sekcji. Dla porównania, nowy system Section Control 96 może podzielić belkę nawet na 96 różnych sekcji, a funkcja Multiboom umożliwia w pełni automatyczne jednoczesne sterowanie nawet trzema różnymi belkami roboczymi.

System Section Control 96 może podzielić belkę nawet na 96 różnych sekcji. fot. mat. prasowe

− Na przykład w siewniku, nawóz może być rozprowadzany w pierwszym układzie podającym, nasiona w następnym, a nawóz startowy lub drobny materiał siewny w trzecim. W zależności od maszyny, zbiorniki nasion i nawozów są często podzielone na dwie lub więcej sekcji. Nowy system Section Control 96 z funkcją Multiboom może sterować każdą z tych sekcji i podajników z centymetrową dokładnością − mówi specjalista ds. produktów Johan Grotell.

Section Control 96 z funkcją Multiboom może sterować każdą z tych sekcji i podajników z centymetrową dokładnością. fot. mat. prasowe

Nowa funkcja jest idealna do sterowania takimi narzędziami, jak siewniki, opryskiwacze, rozrzutniki i narzędzia do upraw międzyrzędowych zgodne z Isobus. Na przykład, jeśli wysięgnik 24-metrowego opryskiwacza jest podzielony na sekcje w odstępach 25-centymetrowych, powstaje aż 96 niezależnie sterowanych sekcji.

Maszyna może mieć sekcje sterowane przez oddzielne podajniki w jednym, dwóch lub trzech kolejnych rzędach. Alternatywnie, jedno narzędzie może znajdować się z przodu ciągnika, a drugie z tyłu. Ponieważ szerokość maszyn rośnie z roku na rok, do ich precyzyjnego sterowania coraz bardziej wymagane jest zarządzanie maszynami rolniczymi Isobus. Im bardziej nieregularne pola, tym większa korzyść.

Ekranu panelu sterującego. fot. mat. prasowe

− System Section Control firmy Valtra jest bardzo łatwy w obsłudze za pomocą ekranu dotykowego podłokietnika SmartTouch. Interfejs w nowej wersji jest podobny do starego, dodano tylko większą liczbę sekcji. Ciągnik musi być również wyposażony w układ automatycznego prowadzenia Valtra Guide i sterowanie narzędziami rolniczymi zgodnymi ze standardem Isobus − dodaje Grotell.

Rozwiń swoje gospodarstwo dzięki kredytowi dla rolników!

System Section Control pomaga rolnikom lepiej wykorzystywać ich pola, eliminując nakładanie się sąsiednich przejazdów i luki między nimi. Jednocześnie oszczędza czas, wysiłek i paliwo a przy tym poprawia jakość i wielkość zbiorów. System Section Control może z łatwością dać co najmniej 5 proc. oszczędność na materiałach wsadowych, takich jak nasiona, nawozy i środki ochrony roślin.

AGCO jest światowym liderem w projektowaniu, produkcji i dystrybucji maszyn rolniczych oraz technologii precyzyjnego rolnictwa. fot. mat. prasowe

Co najważniejsze, klienci Valtry posiadający ciągniki 5. i 4. generacji, którzy już korzystają z systemu Section Control 36, będą mieli łatwy i bezpłatny dostęp do nowych funkcji po zaktualizowaniu oprogramowania ciągnika podczas następnego zaplanowanego serwisowania. Klienci korzystający z Section Control 24 mogą zakupić uaktualnienie do nowego systemu.

Aktualizacja jest dostępna dla ciągników Valtra 5. generacji od zaraz, a dla ciągników Valtra 4. generacji będzie dostępna jeszcze w tym roku.