Korbanek: marka Arbos pozostanie na rynku

Trzecia część naszego artykułu „Czy to definitywny koniec marki Arbos?” to wynik naszej rozmowy z Pawłem Korbankiem, prezesem zarządu spółki Korbanek, która jest generalnym importerem ciągników i maszyn marki Arbos na terenie naszego kraju.





Tekst „Czy to definitywny koniec marki Arbos?” publikowany ostatnio w dwóch częściach na portalu wzbudził bardzo duże zainteresowanie, ale wywołał również wiele emocji wśród naszych czytelników.

W sprawę postanowił więc włączyć się Paweł Korbanek, którego firma sprzedaje w Polsce ciągniki i maszyny marki Arbos. W rozmowie z nami zapewnił, że marka Arbos nie zniknie z rynku, a wręcz odwrotnie jej właściciele mają ambitne plany dalszego rozwoju w najbliższej przyszłości. Nie będą to już jednak maszyny produkowane we Włoszech. Cała produkcja bowiem została przeniesiona do Państwa Środka.

Ponadto firma Korbanek, co jest szczególnie ważne dla dotychczasowych użytkowników marki Arbos, zabezpiecza obsługę gwarancyjną, pogwarancyjną oraz części zamienne do wszystkich maszyn tejże marki sprzedanych w Polsce.

W załączniku poniżej zamieszczamy pełen tekst odniesienia do naszych artykułów, w którym Paweł Korbanek opisuje aktualną sytuację marki Arbos oraz jej plany na najbliższe miesiące.