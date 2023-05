Kosiarka ze zgniataczem pokosu Kuhn FC 13460 RA może uzyskać szerokość roboczą 13,4 m. Nowe sposoby na zwiększenie wydajności mają przełożyć się na efekty zbioru paszy.

Jak twierdzi producent, kosiarka FC 13460 RA jest odpowiedzią na oczekiwania rolników poszukujących maszyny, która łączy w sobie wysoką jakość pracy z dużą wydajnością.

Kosiarka waży 8,5 t i minimalna moc ciągnika do pracy z tym zestawem to 260 KM. Przy prędkości 12 km/h może skosić do 16 ha użytków zielonych w godzinę.

Jest to mocna maszyna, zaprojektowana głównie z myślą o bardzo dużych gospodarstwach, które chcą zwiększyć efektywności zbioru, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów koszenia. Systemy kosiarki Kuhn mają docenić operatorzy, których czekają długie dni koszenia.

Formowanie pokosu

Kosiarka ze zgniataczem pokosu FC 13460 RA może uzyskać szerokość roboczą koszenia 13,4 m i sprawia, że przewyższa ona o 25 do 30 proc. szerokość roboczą większości potrójnych zestawów koszących.

Aby sprostać temu wyzwaniu, kosiarka FC 13460 RA została wyposażona w sprawdzone podzespoły Kuhn, takie jak belka tnąca Optidisc Elite. Różne odległości między dyskami zapewniają perfekcyjne cięcie, nawet przy dużych prędkościach i w trudnych warunkach terenowych, co ma pozwolić na uzyskanie oczekiwanej jakości koszenia.

Zgniatacz nowej generacji z chowanymi palcami stalowymi jest gwarancją wysokiej jakości spulchniania pokosu. Wirnik z palcami jest napędzany przez przekładnię sterowaną dźwignią, co umożliwia łatwe dostosowanie intensywności zgniatania do rodzaju paszy i warunków zbioru.

Zwiększony prześwit ułatwia formowanie szerszego pokosu o regularnym kształcie, który zapewnia równomierne schnięcie paszy i usprawnia zbiór min sieczkarnią. Ponadto, szeroki rozstaw kół zwiększa stabilność podczas zawracania i zapobiega wpadaniu opon w ślady kół ciągnika.

Zawieszenie Lift-Control jest płynnie regulowane podczas pracy. Dzięki temu kosiarka FC 13460 RA gwarantuje doskonałe kopiowanie nierówności terenu, niezależnie od warunków. Nacisk na podłoże można dostosować w dowolnym momencie za pośrednictwem interfejsu sterowania ISOBUS.

Niewielki ciężar kosiarki Kuhn FC 13460 RA jest również zaletą podczas pracy: zapotrzebowanie na moc i ugniatanie gleby są ograniczone. Dodatkowo, hydropneumatyczne zawieszenie ułatwia kopiowanie terenu, chroniąc w ten sposób okrywę roślinną. fot. K. Pawłowski

ISOBUS w kosiarce Kuhn

Wszystkie układy sterowania maszyny są zgrupowane na terminalu ISOBUS. Sterowanie wszystkimi funkcjami maszyny, jak również kosiarki frontalnej, jest bardzo łatwe. Wszystkie ustawienia i wskaźniki są widoczne jak na dłoni. Joystick ISOBUS CCI A3 dodatkowo ułatwia obsługę, wyświetlając ikony związane z funkcjami maszyny, co jest bardzo wygodne podczas zmiany operatora.