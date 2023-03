Ubiegły rok to prawdziwy rolercoaster na rynku energii - zarówno elektrycznej, ale też i gazu, węgla itp. Jak to wpłynęło na produkcję maszyn i ich ceny? Jak firmy sobie radzą z nowymi wyzwaniami? Na te tematy rozmawiamy z Januszem Kaźmierowskim, wiceprezesem firmy Metal-Fach.

Mądrzy zawczasu… Jeszcze przed wojną w Ukrainie w Metal-Fachu przeprowadzony został zewnętrzny audyt energetyczny. Dzięki działaniom modernizacyjnym udało się w firmie zaoszczędzić prawie 10 proc. kosztów związanych z energią elektryczną – ocenia Janusz Kaźmierowski, wiceprezes Metal-Fachu.

W Metal-Fachu koszty energii stanowią ok. 10 proc. wszystkich kosztów. Ale ceny wielu komponentów od dostawców są mocno skorelowana z cenami energii, a to w konsekwencji oddziałuje na podwyżki cen produktów finalnych.

FARMER: Jaki udział – orientacyjnie – stanowią koszty wszystkich nośników energii (energia elektryczna, gaz, węgiel, paliwo do pojazdów etc.) w kosztach ogółem państwa działalności i o ile plus minus wzrosły ceny energii w ostatnich 12 miesiącach?

Janusz Kaźmierowski, wiceprezes Metal-Fach Sp. z o.o.: Koszty energii sięgają to do 10 proc. wszystkich kosztów w firmie. Największy udział mają tu materiały i wynagrodzenia pracowników, które w ostatnim roku bardzo mocno wzrosły.

Koszty energii w naszym zakładzie nie są zatem aż tak znaczące, ale bardzo dużo komponentów od dostawców jest z nimi związanych, co dodatkowo oddziałuje na podwyżki cen produktów finalnych.

Przykładowo: bardzo silnie podrożały tworzywa sztuczne, które wytwarza się metodą wtrysku (koszty energii są głównym czynnikiem wpływającym na ich cenę); podobnie jest z elementami z kuźni, odlewni itp. Sumując: ceny półproduktów, które otrzymujemy od dostawców, od zeszłego roku sukcesywnie i mocno się podnosiły.

Wojna w Ukrainie w 2022 r. wpłynęła na ogromne „wariactwo” w cenach gazu. W Sokółce, niestety, nie ma gazu ziemnego. Mamy własną stację regazyfikacji LNG, ale jego zakupy są uzależnione od cen na giełdzie.

Zdarzały się takie momenty, kiedy cena gazu rosła wprost niewspółmiernie, niebotycznie, ale później decyzje Unii Europejskiej – m.in. regulacje limitów na gaz rosyjski – spowodowały, że ceny się ustabilizowały. I w tym roku widzimy znaczące spadki.

Jeśli zaś chodzi o energię elektryczną: jesteśmy dużym przedsiębiorstwem, więc nie mogliśmy liczyć na stawkę ustawową (785 zł/MWh) dla MSP, więc musieliśmy radzić sobie sami - m.in. na zasadzie dobrze wynegocjowanych umów ze spółkami obrotu, żeby kupować jak najtaniej. I za styczeń i luty br. mniej więcej na tę stawkę ustawową (ok. 800 zł/MWh) wyjdziemy przy zakupach, ale - w porównaniu do ubiegłego roku - to i tak cena około dwukrotnie większa, bo wówczas stawki z naszej umowy na dostawę energii elektrycznej oscylowały w granicach 460-480 zł/MWh.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na ceny energii elektrycznej pozostaje jej dystrybucja, a na to wpływu nie mamy; nie można jej negocjować, bo w Polsce jest ona zmonopolizowana. Cena rok do roku wzrosła tu o 37 proc.

Podwyżki cen energii na pewno dotknęły wiele branż energochłonnych, a dużo zależało od sposobu jej kupna. Jeżeli ktoś decydował się na zakupy spotowe, to w ubiegłym roku w sierpniu cena przekraczała tam 2000 zł/MWh. I słyszeliśmy, że niektóre zakłady przestały produkować. To samo działo się z gazem.

Jak Pana zdaniem ceny energii zmienią się w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

Uważam, że do III kwartału tego roku utrzyma się dość duża stabilizacja cen. Od marca energia na giełdzie powinna tanieć, bo odnotujemy duży dopływ energii z OZE – przede wszystkim z fotowoltaiki i wiatraków (tylko z fotowoltaiki mamy w Polsce już ok. 12 GW mocy).

W III zaś kwartale - podejrzewam - sytuacja może być podobna, jak w zeszłym roku (bo wszystko zaczęło się sierpniu ub.r.). Powody? Oczywiście wojna i mniejsze możliwości dostępu do taniego gazu z Rosji; zauważmy, że energia elektryczna pozostaje też znacząco uzależniona od gazu, bo kogeneracja jest w tym przypadku dość duża - szczególnie w krajach Europy Zachodniej. Z drugiej strony: gaz jest rzecz jasna potrzebny do procesów produkcyjnych, ale i grzewczych.

Od III kwartału znowu zacznie się zatem napełnianie magazynów w całym naszym kontynencie przed zimą. Myślę, że cena energii elektrycznej będzie wtedy rosła, ale wydaje mi się zarazem, że aż takich „kominów” cenowych. jak w 2022 roku – cena na giełdach przekraczała 2000 zł/MWh – nie będzie; nie powinna ona znacząco przebić poziomu 1000 zł za 1 MWh.

W jaki sposób pana firma zareagowała w ostatnim roku na coraz wyższe koszty działalności spowodowane rosnącymi cenami energii i paliw? Jaki efekt dają teraz tego rodzaju inwestycje poczynione w przeszłości?