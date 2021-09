Krone - aż trzy nowości w ofercie na sezon jesienny 2021

Firma Krone zaprezentowała trzy nowości trafiające właśnie do jej oferty. Są to: zgrabiarka, owijarka i przyczepy.

Konferencja prasowa Krone w dniu 2 września obfitowała w nowości, które wkrótce pojawią się u dealerów. Wcześniej zarząd firmy omówił aktualną sytuację na rynku, dziękując swoim pracownikom i współpracownikom za pracę w trudnym pandemicznym okresie ostatniego roku. Podkreślano, że to właśnie dzięki nim było możliwe wprowadzenie do produkcji aż trzech nowych maszyn. Oto one.

Zgrabiarka Swadro S 380/ S420/ S460

Krone Swadro S 480 to nowa z trzech zgrabiarek. fot. Krone

Krone kojarzona jest przede wszystkim z maszynami zielonkowymi, więc wśród nowości nie zabrakło i takich. Pierwszą jest seria zgrabiarek Swadro S. W linii modelowej znajdą się Swadro S 380, S 420 i S 460. Wszystkie z hydraulicznie podnoszoną kurtyną, a nazwy poszczególnych modeli odnoszą się do szerokości roboczej pracy zgrabiarki.

Owijarka EasyWrap 165 T

Krone EasyWrap 165 T nowa owijarka fot. Krone

Nowy model owijarki to druga nowość zaprezentowana przez Krone. Mimo małej masy własnej wynoszącej 1580 kg owijarka EasyWrap 165 T może pracować z belami o średnicy 165 cm i wadze 1650 kg. Zasilana jest z wyjścia hydraulicznego o wydajności 40l/min i ciśnieniu roboczym 200 bar.

Przyczepy samowyładowcze GX 440 i GX 520

Przyczepa GX Krone fot. Krone

Przyczepy samowyładowcze to absolutna nowość w ofercie Krone. jak podkreślają przedstawiciele producenta, zostały zaprojektowane tak, by stały się uniwersalnymi maszynami do szerokich zastosowań w gospodarstwach. Dzięki temu nadają się do transportu nie tylko zbóż czy materiałów sypkich, ale także kostek siana czy europalet.

Godną uwagi ciekawostką jest częściowo przezroczysta ściana ładunkowa wykonana z odpornego szkła akrylowego o grubości 10 mm. Przyczepa GX 440 ma objętość skrzyni ładunkowej 44 m³, a większy model GX 520 - 52 m³.

Film o nowościach Krone na ten sezon możecie zobaczyć poniżej.