Krone i Lemken testują wspólny ciągnik autonomiczny

Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że w dobie rozwijającej się automatyzacji i robotyzacji także rolnictwa, tradycyjni producenci ciągników nie będą już jedyną opcją w wyborze jednostki pociągowej. Firmy takie jak Horsch, Krone i Lemken przygotowują bowiem własne autonomiczne pojazdy rolnicze.

Wspominane firmy Krone i Lemken testują ostatnimi czasy wspólnie opracowany ciągnik autonomiczny, a raczej pojazd, a tak naprawdę (wg tamtejszych działów marketingu) to koncepcyjną autonomiczną „jednostkę procesową” (VTE - Verfahrenstechnischen Einheit) o nazwie Combined Powers.

Jednostka ta, a prościej autonomiczny ciągnik bez kabiny Krone/Lemken Combined Powers, to maszyna, która wg przedstawicieli powyższych firm ma być odpowiedzią na zbliżający się niedobór wykwalifikowanej siły roboczej. Zamiast spędzać długie dni na polu w tradycyjnym ciągniku czy też na poszukiwaniu doświadczonych traktorzystów, rolnik będzie mógł w niedalekiej przyszłości skoncentrować się na sterowaniu autonomicznego ciągnika jako operator systemu, który zapewni stałą, precyzyjną jakość pracy.

Krone/Lemken Combined Powers to hybryda o dużej mocy

Koncepcyjny autonomiczny ciągnik Combined Powers o wymiarach 5,5/2,7/2.6 m (długość/szerokość/wysokość) posiada na swoim pokładzie napęd wysokoprężno-elektryczny o łącznej mocy systemowej 230 KM (170kW). Wyposażony jest w tradycyjny TUZ oraz WOM i może pracować w trybie ciągnięcia lub pchania z szerokim wachlarzem maszyn rolniczych.

Krone/Lemken Combined Powers jako pojazd samojezdny, wyposażony jest oczywiście w liczne i rozbudowane systemy czujników, które monitorują najbliższe otoczenie i dołączone narzędzia, zapewniając bezpieczną pracę oraz optymalną wydajność. Operator z kolei, jak było już wspomniane, kontroluje i monitoruje jego pracę z urządzenia mobilnego, przesyłając zadania i otrzymując raporty z tychże zadań za pośrednictwem modułu komunikacyjnego oraz usługi Agrirouter – platformy do wymiany danych.

Narzędzie zagregowane steruje ciągnikiem Combined Powers

Według konstruktorów, zaletą autonomicznego ciągnika Combined Powers jest to, że kontrolowany jest on przez podczepioną maszynę, a nie odwrotnie. To przewrócenie ról uznali oni bowiem za czynnik niezbędny do osiągnięcia optymalnych wyników pracy całego zestawu – jednostka pociągowa i zaczepiona maszyna działają jako jeden zintegrowany inteligentny organizm, bazujący na znanym i spraktykowanym systemie komunikacji ISOBUS.

A Wam drodzy czytelnicy jak podoba się taka wizja rolnictwa?