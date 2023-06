Jesienne targi techniki rolniczej Agritechnica w Hanowerze to najważniejsze branżowe wydarzenie w Europie, a dla niemieckich producentów maszyn rolniczych wręcz punkt honoru, żeby się tam godnie zaprezentować. W związku z tym, firma Krone też szykuje interesujące nowości.

W tym tygodniu renomowany niemiecki producent maszyn do zielonki, zorganizował w Berlinie i na polach jednego z gospodarstw nieopodal niemieckiej stolicy spotkanie prasowe, na którym zaprezentował swoje nowości produktowe. My byliśmy tam za pośrednictwem firmy Agromix z Rojęczyna w Wielkopolsce.

Future meets farming, czyli najnowsze technologie w ofercie Krone

Spotkanie przedstawicieli Krone z dziennikarzami rolniczymi z całej Europy odbyło się pod hasłem „Future meets farming”. Niemcy stawiają coraz odważniej nie tylko na jeszcze bardziej efektywne rozwiązania techniczne w swoich maszynach, ale przede wszystkim na najnowsze technologie informatyczne.

Wynika to z ich dużej świadomości, że w dzisiejszych czasach bardzo drogich cen środków produkcji, technologie informatyczne to tak naprawdę nie tylko konieczność, ale wręcz aspekt konieczny dla poprawiania opłacalności produkcji rolnej.

Dlatego firma Krone przygotowała kilka bardzo intersujących rozwiązań cyfrowych, które w połączeniu z jeszcze bardziej efektywnymi nowymi maszynami do zbioru zielonki wynoszą prace polowe i powiązanie z nimi żywienie oraz całą hodowlę zwierząt na nowy poziom, przystający do wymagających czasów. Bardzo istotną rolę w całym tym gospodarowaniu odgrywa portal mykrone.green.

Zdrowa pasza to zdrowe zwierzęta i lepsza jakość żywności

Specjaliści z firmy Krone doskonale wiedzą, że w hodowli zwierząt to jakość paszy jest najważniejsza w całym procesie wytwarzania żywności. Dlatego już w 2016 roku producent ten był inicjatorem założenia Stowarzyszenia Zdrowego Żywienia i Hodowli Krów.

Stowarzyszenie to prowadzi badania nad ciągłą poprawą jakości i sposobu produkcji zielonek przeznaczonych do skarmiania zwierząt. Jednym z wielu wniosków płynących z tych działań jest ten, że optymalna długość cięcia zielonki to 8-10 mmm. Ponadto fundamentalnym aspektem jest też czystość paszy, osiągana przez chociażby minimalizowanie zawartości pyłów.

Krone to bardzo mocny gracz w produkcji sieczkarni samojezdnych

Firma Krone razem z innym niemieckim producentem Claas to bezsprzeczny lider na rynku sieczkarni samojezdnych. Wynik imponujący i wart podkreślenia, gdyż tak naprawdę Krone w wymagający sektor sieczkarni samojezdnych wkroczyło dopiero jakieś 20 lat temu.

Dzisiaj ich sieczkarnie Big X to nie tylko jedni z liderów na tym polu, ale także maszyny, które wyznaczają trendy.

Na chwilę obecną tylko tyle, gdyż niemiecki producent Krone wprowadził embargo informacyjne na temat swoich nowych maszyn do połowy sierpnia. Czas jednak szybko płynie i o ciekawych propozycjach z niemieckiej stajni przeczytacie tak szybko jak będzie to możliwe.