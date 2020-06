Krone sprzedało 5300 sieczkarni polowych Big X!

Niemiecka firma Krone z siedzibą w Spelle należy do elitarnego grona producentów samojezdnych sieczkarni polowych. W tym roku minęło 20 lat od momentu kiedy pierwsza maszyna tego typu opuściła bramy fabryki.

Był dokładnie 20 maj 2000 r. – pierwsza sieczkarnia Krone o nazwie Big X posiadała silnik o mocy 540 KM i wyposażona była w podbieracz do traw EasyFlow oraz drugą przystawkę do zbioru kukurydzy EasyCollect. Maszyna, która powstała m.in. w oparciu o spostrzeżenia i sugestie gospodarstw rolnych oraz firm usługowych była zwieńczeniem bogatej oferty maszyn do zbioru zielonek niemieckiego producenta.

Od początku produkcji kombajny zielonkowe Big X posiadały wiele ciekawych funkcjonalności. Należały do nich m.in. prędkość transportowa 40 km/h, w pełni hydrostatyczny napęd na cztery koła, sześć walców wstępnego zgniatania czy też bęben tnący o średnicy 750 mm wyposażony w 32 ostrza w kształcie litery V. Wszystko to miało na celu maksymalizacje przepustowości i wydajności! Maszyny ponadto zbudowane zostały wg koncepcji modułowej, która zapewnia szybki dostęp do wszystkich głównych zespołów.

Co ciekawe, firma Krone od początku miała opracowany model sieczkarni Big X z dużym silnikiem o mocy 605 KM, ale nie został on wprowadzony od razu do produkcji ponieważ szefostwo stwierdziło, że tak ekstremalna maszyna w 2000 r. może nie przyjąć się na rynku.

Do tej pory Krone sprzedało na całym świecie około 5300 egzemplarzy kombajnów zielonkowych Big X. Warto napisać, że w Niemczech samojezdne sieczkarnie pracują bardzo często na potrzeby biogazowni, których jest tam znaczna ilość.

Aktualnie w ofercie producenta ze Spelle znajduje się osiem modeli sieczkarni w dwóch seriach – poczynając od najmniejszego typu Big X 480 (490 KM), a kończąc na „flagowym” Big X 1180 o mocy 1156 KM!.

W ciągu 20 lat produkcji konstruktorzy z firmy Krone nie spoczęli na laurach i opracowali wiele innowacyjnych rozwiązań, które walnie przyczyniły się do sukcesu jaki odniosły samojezdne sieczkarnie polowe Big X.

Zapraszamy do galerii!