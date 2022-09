Z czym kojarzy się Szwajcaria? Najdroższe technologie, super maszyny, rolnictwo precyzyjne na najwyższym poziomie. Być może tak jest, ale nie zawsze. Nowoczesne rolnictwo nie musi oznaczać nowych maszyn, wielkich mocy i zestawu komputerów przed twarzą operatora.

Oto krótka historia o tym jak około rok temu firma Bio Hofacker ze szwajcarskiego Gräslikon w okolicach Zurychu zwróciła się do warsztatu Weilenmann Maschinen AG z prośbą o remont i przebudowę ich nośnika narzędzi marki Fendt typu 250F GT z 1970 r.

Co należało przebudować w ciągniku?

Potrzeba klienta polegała na naprawie przestarzałego nośnika narzędzi i przeprojektowaniu jego przedniej części. Należało wykonać całkowicie nowy układ kierowniczy, zmienić środkowy zaczep, tak aby pasował do montażu standardowego tylnego osprzętu z przesuwem bocznym i regulacją pochylenia, wykonać przedni podnośnik z trójkątnym zaczepem, zastosować nowy dach z oświetleniem, zalegalizować całość.

Warsztat z Buch am Irchel konsultował wszelkie prace z firmą TellX GmbH z Andelfingen w celu szczegółowego planowania przebudowy, w tym uzyskania homologacji drogowej.

Całkowicie nowy Fendt GT

Mimo że na zdjęciach tego nie widać to przeróbek wykonano bardzo dużo. Przede wszystkim skupiono się na dużej elastyczności w przestrzeni między osiami, która została zwiększona na wysokość i długość. Dodano zupełnie inny przegub łączący przód ciągnika z resztą maszyny. W tej chwili pośrodku można zamontować urządzenia zawieszane o wadze do 800 kg, stosowane zazwyczaj z tyłu traktorów konwencjonalnych.

Przegub łączący przód traktora z resztą maszyny jest całkowicie nowy i inny niż w oryginale, fot. weilenmann-maschinen.ch

Ekologia i precyzja nieco inaczej

Haki zaczepowe kat. 3 umożliwiają szybką zmianę osprzętu i są dopasowane do reszty floty ciągników w gospodarstwie. Dostępne są teraz trzy opcje montażu, umożliwiające elastyczne zastosowanie z różnymi kombinacjami. Dzięki mocowaniu z przodu, pośrodku i z tyłu można łączyć kilka etapów pracy, a obciążenie przedniej i tylnej osi jest odpowiednie. Nowy dach chroni kierowcę przed słońcem i deszczem, nowe są również światła robocze.

Sprawdzona technologia z dobrze znanymi komponentami to często długa żywotność, co naszym zdaniem też jest ekologiczne – wszak używanie tej maszyny przez ponad 50 lat to tak naprawdę zmniejszenie śladu węglowego poprzez niekupowanie nowych sprzętów.

W tym zdjęciu jeszcze nie ma zaczepu przedniego w kształcie trójkąta, fot. weilenmann-maschinen.ch

Przy okazji wyremontowano silnik, skrzynie biegów i elementy hydrauliki, które w tej chwili są uważane za nowe. Dzięki temu nośnik narzędzi od czerwca 2022 r. ma nową tabliczkę znamionową i został pomyślnie dopuszczony przez urząd ruchu drogowego.

Od tego czasu ciągnik Fendt GT siał i uprawiał różne uprawy ekologiczne, takie jak marchew, cebula, buraki, cykoria, dynia, mak, fasola, groch, ziemniaki i kukurydza z fasolą. Automatyczne prowadzenie po śladach z RTK wspomaga precyzyjną pracę, ale nie jest od niej zależne, w przeciwieństwie do wielu zaawansowanych technologicznie maszyn.

Dane pojazdu: Fendt F250 GT, rok produkcji 1970, moc 33 kW (45 KM), masa własna 2500 kg, masa całkowita 3740. Przeróbka trwała około 9 miesięcy - sprzęt ponownie na pole wyjechał w lipcu 2022 r.