Które ciągniki New Holland do 100 KM cieszą się największą popularnością?

Które ciągniki i do jakich zadań najczęściej są wybierane przez rolników z przedziału mocy do 100 KM?

Paca z maszynami zielonkowymi, czy przejazdy w niskich budynkach inwentarskich to zadania, do których najczęściej wybierane przez rolników są ciągniki właśnie z segmentu o niżej mocy, do 100 KM.

O najpopularniejszych modelach i zastosowaniach dla nich mówi Kamil Deląg z New Holland Polska.