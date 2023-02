Model TL38.70HF to należąca do serii dużych ładowarek Bobcata. Jest najczęściej wybierana przez gospodarstwa, ze względu na wydajność i parametry.

Maszyna ma maks. udźwig 3,8 t z wysokością wysięgnika 7 m. Waży 7,3 t i tak jak we wszystkich modelach ładowarek tego producenta, ma 4-cylindrowy silnik Bobcat o pojemności 3,4 l.

Duże modele ładowarek, do których należy TL38.70HF, mają moc 135 KM i poruszają się z maks. Prędkością 40 km/h.

− Rolnictwo teraz się bardzo zmienia. To co obserwujemy wśród rolników, to to, że bardziej od poprawy komfortu, zależy im na skróceniu czasu pracy, dlatego kupują ładowarki wydajne, tak aby zamiast 5 dni wywożenia obornika zajmowały 3 – mówi Rafał Musiałowski z KMK Agro.

I dodaje:

− Gospodarstwa hodujące bydło najczęściej wybierają właśnie model TL38.70HF. To właśnie on sprawdza się najlepiej w produkcji zwierzęcej i jest to nr 1, jeśli chodzi o naszą sprzedaż

Nowa kabina w ładowarkach Bobcat

Na przestrzeni 1,5 roku Bobcat wprowadził nową kabinę, zmieniając tym samym jej komfort. W stosunku do poprzednich wersji, jest to kabina nowoczesna, z pełnym sterowaniem w joysticku oraz dotykowym ekranem, a także radiem z Bluetooth.

Na wyświetlaczu znajdują się wszystkie funkcje maszyny. Oprócz widoku na podstawowe dane, jak tryby skrętu czy poziom płynów, można na nim np. skonfigurować maksymalną pozycję wysięgnika lub pozycję powrotu oraz wytrząsanie łyżki.

Ładowarka ma bardzo szerokie wejście i drzwi otwierane pod kątem 90 stopni. Podłoga jest całkowicie płaska.

Zaokrąglone szyby ładowarki dają wrażenia jakby kabina była zabudowana wokół operatora, jednocześnie dając dobry widok podczas pracy. To co zwraca uwagę, to brak słupka – z prawej strony jest tylko jeden.

Duża ładowarka kołowa do gospodarstwa

Nie jest regułą, że tak duży model ładowarki jak TL38.70HF wybierają gospodarstwa z bardzo dużą ilością krów. Zazwyczaj na decyzję o jej zakupie wpływają różne inne prace w gospodarstwie.

Dlatego, należy odpowiedzieć na pytanie do czego będzie wykorzystywana ładowarka i jakie warunki manewru są w budynkach gospodarczych.

Tu warto wziąć pod uwagę np. wysokość paszowozu i pod te parametry dobrać model ładowarki. Jeżeli chodzi o gospodarstwa, gdzie są wąskie wjazdy do pomieszczeń, lepiej sprawdzi się ładowarka burtowa, która będzie obracać się w miejscu (z których z resztą Bobcat słynie).

Cena ładowarki Bobcat TL38.70H

Koszt takiej ładowarki to ok. 93 tys. euro w zależności od konfiguracji - wersja ze zdjęcia jest 3-gwiazdkowej z 4 możliwych. Najczęściej sprzedawane są wersje właśnie 3 oraz 2-gwiazdkowe.