Który ciągnik jest najładniejszy? Ilu dziennikarzy, tyle opinii

Jak wiadomo, o gustach się nie dyskutuje. My postanowiliśmy jednak wybrać najładniejszy ciągnik. Prawda jest bowiem też taka, że producenci ciągników zatrudniają coraz lepszych stylistów i walczą o klienta również coraz atrakcyjniejszym designem swoich maszyn.

Wybieraliśmy już najlepiej brzmiący ciągnik, a dzisiaj postaramy się wybrać ten najładniejszy, chociaż powszechne jest stwierdzenie, że wyglądem się nie pracuje. Ale co tam, pobawić się od czasu do czasu można. W temacie tym wypowiedzieli się redaktorzy działu technika rolnicza Farmera. Uwaga, będzie też nietuzinkowa opinia płci pięknej!

W ostatnim czasie na rynku pojawiło się bardzo dużo ładnie narysowanych ciągników. Mało tego, każda kolejna generacja tych maszyn jest coraz bardziej „dopieszczona” pod względem wyglądu zewnętrznego. Rolnicy, a zwłaszcza Ci młodsi nierzadko już wybierają ciągniki „oczami, a że oferta jest bardzo szeroka decyzja nie należy do łatwych. Zaczynamy więc zatem.

Fan pojazdów francuskich i włoskich

– W motoryzacji zazwyczaj jestem wierny pojazdom francuskim i włoskim. Niestety jeśli chodzi o traktory Francuzi nie mają w tej chwili czym się pochwalić. Za to Włosi trzymają poziom, choć mój głos nie trafi bezpośrednio do marek włoskich – zaczyna jako pierwszy Kamil Pawłowski.

– Zdecydowanie najciekawsze designersko pojazdy moim zdaniem produkuje koncern SDF. W związku z tym, że Same i Lamborghini nie są nazbyt popularne na polskim rynku wybieram Deutz-Fahra, w którym oprócz znakomicie dobranych barw, podoba mi się agresywna linia nadwozia, nieco inna niż u reszty producentów. Fajny jest też model 5D Keyline, który z kolei dzięki ostrym, kanciastym kształtom wygląda jak mocno zmodernizowany klasyk. A do mnie, miłośnika klasyki, takie podejście do rysowania nadwozia zawsze trafia – przedstawia swoje pierwsze typy Kamil.

Deutz Fahr 5D Keyline wygląda jak mocno zmodernizowany klasyk, fot. mat. prasowe

– Drugim wyborem jest też marka należąca do włoskiego koncernu, tym razem CNH Industrial, ale nie będzie to dość nudny New Holland, tylko Steyr, który zapewne stylistycznie był projektowany przez specjalistów z Austrii. No i dobrze, bo też się wyróżnia spośród innych maszyn. Wybieram Steyra Profi, który przypomina jakiegoś przybysza z innej planety, kogoś pokroju Predatora. Mimo że Predator nie był ciekawym gościem, to specyficznego i oryginalnego wyglądu mu odmówić nie można. Dlatego chętnie bym się z nim zaprzyjaźnił. W sensie ze Steyrem, bo od Predatora raczej bym uciekał – tak uzasadnia swojego kolejnego Predatora, znaczy faworyta kolega Pawłowski.

Ciągnik Steyr Profi 6145 to ciekawa wizualnie maszyna, fot. mat. prasowe

Opinia kobieca, czyli „mała czarna”

Adriana Kaczorowska przyznaje na początku, że co prawda nie widziała zbyt wielu ciągników na żywo w porównaniu do męskiej części działu Technika rolnicza, ale wyzwanie podejmuje i spróbuje wskazać swój typ. I bardzo dobrze, gdyż płeć piękna zna się na rzeczach ładnych.

– Otóż, ogólnie jestem zwolenniczką koloru czerwonego, ale tych ciągników już było sporo więc stawiam na klasykę, która zawsze się sprawdza - używając metafory - "małą czarną". Piękno tkwi w prostocie i stawiam na Zetora Forterra 135 w czarnym, specjalnym malowaniu – wskazuje Adriana.

Wprawdzie już nieprodukowany w tej formie, ale czarny Zetor Forterra 135 może się podobać, fot. mat. prasowe

Pora na neo-retro

Tomek Kuchta z kolei wybiera cały czas jeszcze „świeżynkę” ze stajni Massey Ferguson.

– Moim faworytem w kwestii designu jest Massey Ferguson 8S. Maska i kabina narysowane są po prostu świetnie - całość wygląda atrakcyjnie, nietuzinkowo i bardzo nowocześnie. Muszę jednak przyznać, że do ideału należałoby moim zdaniem przeprojektować tylne błotniki, których kwadratowy kształt zupełnie tam nie pasuje. Całość to jednak solidne 9/10 – tak opisuje swój wybór kolega Kuchta.

Massey Ferguson 8S zapoczątkował nową stylistykę neo-retro ciągników tej marki, fot. kh

Ciężki wybór, ale coś wybrać trzeba

– Jest wiele konstrukcji ciągnikowych, które urzekają wyglądem. John Deere, Zetor, New Holland, Case IH, Steyr są po prostu ładne i przyciągają wzrok. Dzieje się tak dlatego, że dziś nad tym jak wygląda ciągnik pracują renomowane studia projektowe i wśród obecnych na rynku nowych modeli widać, że design ciągników jest niezmiernie istotny – zaczyna Adam Ładowski.

– Dlatego trudno jest wybrać ten najładniejszy, bo to przecież kwestia indywidualnych preferencji i gustu. Czasem liczy się także pierwsze wrażenie, a taką maszyną, która zrobiła ma mnie ogromne wrażenie jest seria specjalnej edycji ciągników Warrior firmy Deutz-Fahr, na które po prostu lubię patrzeć – kończy swoim wyborem Adam.

Deutz-Fahr Warrior w specjalnym czarnym malowaniu robi wrażenie, fot. farmer.pl

A teraz coś nieoczywistego

– Może mało oczywisty wybór, bo w Polsce praktycznie nieznany – Lindner. Wyrób można rzec manufakturowy – z Austrii. Niewielka firma produkuje ciągniki wyjątkowo ładne i z użyciem najwyższej jakości materiałów i topowych technologii. Piękna stylistyka traktorów skrywa wiele oryginalnych rozwiązań konstrukcyjnych, jak chociażby opcjonalna, skrętna tylna oś z możliwością ustawienia kąta kół – tak swój typ przedstawia Karol Hołownia, szef działu Technika rolnicza Farmera.

Na zdjęciu model Lindrer Lintrac 115LS, fot. mat. prasowe

I na zakończenie orzeźwiający powiew z północy

Ja "stawiam na Tolka Banana", tzn. na fińskie ciągniki Valtra. Zawsze podobały mi się proste formy projektowane w północnej Europie. Przykładem niech będą auta Volvo i nieprodukowane już Saaby.

Ciągniki Valtra już jakiś czas temu „zarzuciły” kanty i zaczęły być projektowane bardziej oble, ale nie zmieniło to faktu, że pozostają nadal nieprzekombinowanymi pod względem wyglądu zewnętrznego. Ponadto Finowie jako jedyni pozwalają wybrać klientowi kolor ciągnika, a za sprawą swojego działu Valtra Unlimited wymarzony ciągnik można skonfigurować sobie indywidualnie – żaden sąsiad nie będzie miał takiego samego konia pociągowego!

Reasumując, wybieram Valtrę serii T, najlepiej w czarnym kolorze łącznie z felgami.

Valtra Serii T Black w czarnym macie wygląda zacnie, fot. mat. prasowe

Kilka zdań podsumowania

Jak sami widzicie ile opinii tyle wyborów, chociaż w naszej redakcyjnej zabawie najczęściej wskazywane były ciągniki Deutz-Fahr z koncernu SDF (wiadomo włoska szkoła projektowa) oraz te od AGCO. Najczęściej wskazywanym kolorem z kolei był czarny.

A Wam, drodzy czytelnicy, które ciągniki podobają się najbardziej?