JCB Fastrac 4220 iCON jest jednym z finalistów konkursu Tractor of the Year. Czy jest w stanie przerwać dominację kilku największych koncernów w tym konkursie? fot. K.Pawłowski

Podczas tegorocznych targów EIMA w Bolonii zostaną ogłoszeni zwycięzcy konkursu Tractor of the Year 2023. W finale głównej kategorii zostało pięć maszyn: JCB, New Holland, Fendt, Valtra i John Deere. Będziemy na miejscu by zdać relację na żywo.

Podczas targów EIMA 2022 poznamy laureata konkursu Tractor of the Year 2023.

Nagrody rozdawane są w czterech kategoriach.

Konkurs jest organizowany od 1998 r. i jest najbardziej prestiżową nagrodą w świecie ciągników rolniczych.

Targi w Bolonii to jedna z największych rolniczych imprez targowych nie tylko w Europie, ale i na świecie. Bolońską wystawę w zeszłym roku odwiedziło ponad 270 tys. osób. W tym roku na początku listopada odbędzie się 45-ta edycja imprezy (w dniach 9 – 13 listopada). Na 115 tys. metrach kwadratowych w halach i 5 tys. poza nimi zobaczymy ponad 1 300 wystawców, którzy zaprezentują maszyny w 14 kategoriach tematycznych.

Podczas targów rozdawane będą specjalne kokardy EIMA (żółte i czerwone) dla produktów najbardziej innowacyjnych. Ale to nie jedyne ekscytujące nagrody obecne w tym czasie w Bolonii. Na imprezie poznamy także laureata konkursu Tractor of the year – chyba najbardziej prestiżowego konkursu na europejskim rynku. EIMA jest organizowana co dwa lata (lata pandemiczne trochę pokrzyżowały normalny tryb) – w lata nieparzyste zwycięzcę konkursu TotY poznajemy podczas targów Argitechnica, zaś w latach parzystych podczas targów EIMA.

Rozdanie nagród TotY już 9 listopada

W tym roku ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 9 listopada o godzinie 12.00 w Quadriportico Hall na terenie bolońskich targów. Jak co roku nagrody zostaną rozdane w czterech kategoriach.

Valtra Q305 jest jednym z finalistów w głównej kategorii konkursu, fot. K.Pawłowski

Podstawową kategorią jest tytuł Tractor of the Year, w której oceniane są wszystkie nowości rynkowe. Jury sprawdza parametry silnika, skrzyni biegów, dokonuje przeglądu elektroniki, hydrauliki, ocenia komfort w kabinie, innowacyjne funkcje techniczne, opcje, sprawdza ogólną konstrukcję oraz możliwości łączności z siecią oraz aspekty dostępności rolnictwa precyzyjnego.

Jury wybrało już finalistów każdej z kategorii. O tytuł TotY 2023 powalczą:

JCB Fastrac 4220 iCON,

John Deere 8RX 410,

Valtra Q305,

Fendt 728 Vario

New Holland T7.300 LWB Auto Command.

Najlepszy ciągnik użytkowy

Drugą kategorią jest Best Utility, czyli najlepszy ciągnik użytkowy. W tym zestawieniu pojawiają się maszyny, które są najbardziej popularne, również w naszym kraju, dlatego wydaje się, że to najbardziej ciekawa konkurencja z punktu widzenia rolnika.

W tej kategorii brane pod uwagę są wszystkie ciągniki wielofunkcyjne i użytkowe, które dysponują mocą powyżej 70 KM, posiadają maksymalnie 4 cylindry oraz maksymalną masę roboczą do 10,5 t. Maszyny rozpatrywane w tej kategorii nie mogą mieć więcej niż 150 KM. Oczywiście jury sprawdza także parametry silnika, skrzyni biegów, hydrauliki, bada komfort, innowacyjne funkcje techniczne, inne opcje dodatkowe, ogólną konstrukcję oraz wszechstronność maszyny.

Czy Basak 5120 ma szansę na zwycięstwo w swojej kategorii? fot. K.Pawłowski

Basak Traktör 5120,

McCormick X6.414 P6-Drive

New Holland T5.100 S.

Nominowani do nagrody Best Utility są:

Ciekawe jakie szanse na zwycięstwo ma turecki ciągnik – do tej pory w dwóch głównych kategoriach rzadko wygrywały maszyny spoza wielkich koncernów, takich jak CNH, John Deere, AGCO, Argo czy SDF. Basak z pewnością bije rywali designem, ale czy reszta parametrów jest równie przekonująca?

Maszyny do zadań specjalnych

Kolejną kategorią jest Best of Specialized, czyli nagroda dla najlepszej maszyny specjalistycznej. Przy okazji tej nagrody szansę dostają również sprzęty z nieco mniejszych wytwórni, choć oczywiście nie tylko, co widać w nominacjach. Jury ocenia podobne parametry jak w poprzednich kategoriach, a wśród nominowanych są ciągniki sadownicze, ogrodnicze, przeznaczone do winnic oraz pracy na wzgórzach i w górach.

Nominowane w tym roku są:

New Holland T4.120 F,

BCS Spirit 70 Dualsteer,

Claas Nexos 260,

Antonio Carraro Mach 4 T,

Landini Rex 4-120 GT Robo-Shift,

Rigitrac SKH 60,

Massey Ferguson 3SP 115.

Zrównoważony rozwój też będzie ważny

Ostatnia kategorią jest Sustainable TotY, czyli nagroda dla pojazdu idealnego dla pojęcia zrównoważonego rozwoju. Oceniane będą takie kwestie jak komfort, bezpieczeństwo, wydajność i łączność, ale najważniejsze w tym wypadku będą nowe oraz przyszłe technologie oraz fakt w jakim stopniu pomagają one rolnikom w ich codziennej pracy.

Zatem będą liczyć się rozwiązania inteligentne, połączenie maszyny z siecią, oszczędność paliwa, skuteczność w ochronie gleby, systemy do zbierania danych, systemy dzięki którym emituje się mniej zanieczyszczeń. A wszystko zostanie powiązane z nowymi typami silników takimi jak: silnik elektryczny, hybrydowy czy gazowy.

Nominowany do nagrody TotY John Deere 8RX 410 ma szansę także w kategorii Sustainable TotY, dzięki zastosowaniu przekładni eAutoPowr, fot. K.Pawłowski

Kto wybiera Tractor of the Year?

Sustainable TotY nie jest statuetką dla „najbardziej ekologicznego ciągnika”, tylko nagrodą za innowacyjne rozwiązanie z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Do tej klasyfikacji dopuszczone zostaną traktory startujące w trzech głównych kategoriach.

Podobnie jak w innych konkursach, takich jak Car of the Year czy Truck of the Year, również w konkursie kończącym swój bieg podczas EIMA w Bolonii oceniającymi są dziennikarze branżowi z całej Europy.

W tym roku międzynarodowe jury składa się z 25 niezależnych dziennikarzy pracujących dla wszelkiego rodzaju mediów, takich jak czasopisma papierowe, strony internetowe, rolnicze programy telewizyjne czy sieci społecznościowe. Polskę reprezentuje prof. dr hab. inż. Edmund Lorencowicz.

Konkurs ma prawie 25 tradycji

Nagrody Tractor of the Year nie mają takiej tradycji jak konkurs Car of the Year. Pierwsze statuetki dla traktorów rozdano w latach 90., dokładnie w 1998 r. Wówczas zwycięzcą w głównej kategorii był Fendt Vario, a nagrodę za najlepszy design zgarnął Deutz-Fahr Agrotron. Zresztą przez lata chyba najwięcej tytułów w głównej kategorii zgarniały pojazdy z koncernu AGCO (sporo nagród należy także do koncernów CNH oraz John Deere), a statuetki za najlepszy wygląd (dopóki istniała ta kategoria) najczęściej szedł w stronę produktów koncernu SDF.

W kategorii traktorów specjalistycznych swojej szansy szuka Claas Nexos 260 (na zdjęciu wersja 230), fot. K.Pawlowski

W 1999 r. z nagrodami TotY wyjechały odpowiednio: Fendt Favorit 700 Vario i Lamborghini Champion, zaś w 2000 r. były to: Case IH Magnum Mx oraz Same Rubin 200. W tym samym roku pojawiła się nagroda dla ciągników specjalistycznych, którą wówczas wygrały dwa pojazdy: Aebi TT70S i New Holland Tnv/Tnn. W kolejnym roku triumfowały: Case IH Cvx (TotY), Lamborghini Champion Intelcab (design), Antonio Carraro Ergit Tc/Tn (specjalny).

W 2017 r. do kategorii doszła nagroda dla ciągników użytkowych. Pierwszą edycję wygrał Massey Ferguson 5713Sl, zaś rok później zwyciężył McCormick X6 Vt-Drive. W 2019 r. przyznano ostatnią nagrodę za design, którą otrzymał Case IH Maxxum 145 Activedrive 8. W 2020 r. zastąpiła ją nowa kategoria Sustainable TotY, której pierwszym triumfatorem okazał się prototyp New Holland Methane Power.

W zeszłym roku konkurs zdominowała firma John Deere, która wygrała w głównej kategorii ciągnikiem John Deere 7R 350 AutoPowr, a z nagrodą za najlepszy ciągnik użytkowy wyjechał John Deere 6120M AutoPowr. Statuetkę za najlepszy ciągnik specjalistyczny zgarnął dość nietypowy Reform Metrac H75 Pro, a nagrodę Sustainable TotY odebrał już seryjny New Holland T6.180 Methane Power. Za rok 2021 statuetki otrzymały odpowiednio: Massey Ferguson 8S.265 (TotY), Valtra G 135 Versu (utility), Fendt 211 V Vario (specjalny), Claas Axion 960 Cemos (sustainable TotY). Zatem wówczas konkurs został zdominowany przez koncern AGCO.

Będziemy relacjonować rozdanie nagród

Będziemy w tym czasie w Bolonii skąd nadamy relację na żywo lub prawie na żywo z ceremonii rozdania nagród Tractor of the Year.

Lista proponowanych zwycięzców według naszego wysłannika do Bolonii:

TotY: Valtra Q305

Utility: Basak Traktör 5120

Specialized: Rigitrac SKH 60

Sustainable TotY: John Deere 8RX 410

A wam który ciągnik przypadł do gustu?