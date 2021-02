Kubota inwestuje w latające, autonomiczne roboty do zbioru owoców

Pomimo roku pełnego niepewności związanej z pandemią Covid-19, Kubota postanowiła zainwestować w firmę Tevel, lidera branży latających autonomicznych robotów do zbioru owoców.

Robot zamiast pracownika

Z informacji przekazanych przez Kubotę wynika, że każdego roku na świecie produkuje się ponad 800 mln ton owoców na obszarze 70 mln ha, co daje roczną wartość rynkową wynoszącą 1 bln dolarów. Rolnicy wydają rocznie 100 mld USD na zbiór owoców i zatrudniają na krótkie okresy ponad 10 mln pracowników tymczasowych zbierających owoce.

Coraz trudniej jest znaleźć, rekrutować, przeszkolić i zatrudnić takich pracowników sezonowych i zapewnić im tymczasowe zakwaterowanie. Znalezienie pracowników terenowych w sezonie zbioru oraz ich wydajność to najpoważniejsze ograniczenia dla rolników, stanowiące zagrożenie dla ich inwestycji i rentowności w danym sezonie, a także dla zdolności do zebrania wszystkich owoców w krótkim czasie, co zapewni im konkurencyjność.

Receptą na te wszystkie problemy wydaje się zatem "zatrudnienie" robotów do przeprowadzania zbiorów owoców.

Specjalista od robotów

Założona w 2017 r.w Izraelu firma Tevel opracowuje autonomiczne latające roboty do zbioru owoców łącząc sztuczną inteligencję z rozpoznawaniem obrazów, zaawansowaną robotyką, inżynierią lotniczą, najnowocześniejszą techniką kontroli lotu oraz odbiorem i syntezą danych.

Wyzwania technologiczne, jakie napotkała firma zostały już pokonane i produkty mają wejść na rynek w 2021 r. Jak zapewnia producent, rozwiązanie firmy Tevel zapewnia najwyższą wydajność przy najniższych kosztach, a także wysoką elastyczność, która umożliwia zbiór wielu rodzajów owoców.

- Poprzez dalsze innowacje, będziemy wspierać globalną społeczność w kwestii żywności, wody i środowiska, patrząc w przyszłość i obserwując zmiany wywołane przez pandemię Covid-19 - powiedział Yuichi Kitao, prezes Kubota Corporation.

W ramach tego przedsięwzięcia Kubota zainwestowała w firmę Tevel okrągłe 20 mln USD.