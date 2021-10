Kubota kupuje hiszpańskiego producenta opryskiwaczy Fede

Hiszpański producent opryskiwaczy Pulverizadores Fede staje się spółką Grupy Kubota.





Kubota Holdings Europe, która nadzoruje działalność marki Kubota w zakresie maszyn rolniczych i przemysłowych w Europie, postanowiła nabyć 100% akcji spółki Pulverizadores Fede - producenta i dystrybutora maszyn towarzyszących do ciągników, i uczynić z tej firmy spółkę całkowicie zależną.



Firma Pulverizadores Fede, od 50 lat działająca głównie w Hiszpanii i Portugalii, jest wyspecjalizowanym producentem opryskiwaczy. Siła firmy tkwi w opatentowanych, zaawansowanych technologiach, które są wykorzystywane w praktyce.

Przykładem takiej maszyny spod znaku Fede jest inteligentny opryskiwacz, który kontroluje ilość środków chemicznych i przepływ powietrza w czasie rzeczywistym. Wykorzystuje on jednocześnie czujnik do precyzyjnego pomiaru wysokości drzew, które mają być opryskiwane, oraz system zarządzający informacjami na mapie, takimi jak obszar do opryskania i ilości środków chemicznych.



Przez przyłączenie Pulverizadores Fede jako spółki zależnej Grupa Kubota rozszerzy swoją ofertę maszyn towarzyszących przeznaczonych na rynek upraw specjalistycznych. Wzmocni tym samym kompatybilność pomiędzy ciągnikami i implementami, przyczyniając się do zmniejszenia wpływu na środowisko i zużycia paliwa poprzez wydajne opryski przy mniejszym wykorzystaniu środków chemicznych i wody.

Pulverizadores Fede zachowa swoją markę, lokalizację siedziby i kierownictwo w dotychczasowym kształcie. W przyszłości Kubota przyspieszy ekspansję swojej działalności na rynku upraw specjalistycznych dzięki współpracy ze start-upami, w które jest zaangażowana.