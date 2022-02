Kubota oferuje rabaty na przegląd ciągników rolniczych

Przez cały luty u autoryzowanych dilerów Kubota dostępna jest promocyjna usługa profesjonalnego przeglądu ciągników serii M. Ile można zaoszczędzić?

Kubota deklaruje, że wykonując przegląd ciągnika w autoryzowanym serwisie można zyskać nawet do 15 proc. rabatu na oryginalne części i materiały eksploatacyjne użyte w ramach kontroli maszyn z serii M. Promocyjna akcja nosi nazwę „ekoprzeglądu”.

– Ekoprzegląd to kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich użytkowników ciągników serii M, którym zależy na wydajności, oszczędności i środowisku. W Kubota od lat podejmujemy działania w myśl koncepcji zarządzania środowiskiem: „Dla Ziemi, dla Życia”. Również przy opracowaniu promocji ekoprzeglądu wzięliśmy to pod uwagę. Skoncentrowaliśmy się na tym, aby na wymianie zużytych części ciągnika na oryginalne materiały eksploatacyjne Kubota skorzystał nie tylko użytkownik, lecz także środowisko – mówi o akcji Artur Krzemiński, szef działu logistyki, części zamiennych i planowania marki Kubota.

W ramach przeglądu serii M serwisanci z autoryzowanych serwisów sprawdzą nawet do 70 elementów maszyny. Wszystko po to, aby perfekcyjnie przygotować ciągnik do zbliżającego się sezonu. Zakres usługi "ekoprzeglądu" nie kończy się jednak na pełnej i skrupulatnej kontroli stanu ciągnika serii M.

– Rozwiązanie, które proponujemy ma na celu oszczędność czasu i pieniędzy użytkowników ciągników Kubota serii M, przy jednoczesnej trosce o naturę. Doświadczeni serwisanci w ramach przedsezonowego wiosennego ekoprzeglądu zajmują się wymianą niezbędną części i materiałów eksploatacyjnych na nowe, oryginalne, objęte gwarancją producenta, które teraz są tańsze nawet o 15 proc. – tłumaczy Artur Krzemiński.

Akcja dotyczy nie tylko ciągników będących na gwarancji, ale również tych starszych.

– Od 1 lutego właściciele naszych ciągników z serii M, które są już po okresie gwarancji mogą zrealizować ich przegląd u autoryzowanych dilerów Kubota - dodaje Krzemiński.