Kubota pokazała prototyp ciągnika elektrycznego

Prezentacja odbyła się na styczniowej wystawie w Kioto. Jest to odpowiedź japońskiego giganta w produkcji sprzętu rolniczego i budowlanego na globalną tendencję sukcesywnego przechodzenia na pojazdy elektryczne.

Oprócz ciągnika elektrycznego Kubota zaprezentowała również minikoparkę o takim napędzie. Obie maszyny są w fazie rozwojowej, ale już w tym roku we Francji mają się rozpocząć ich testy w warunkach roboczych. O ile wszystko pójdzie po myśli Japończyków to trafią one do produkcji seryjnej.

Kubota B2, fot. mat. prasowe Jeśli chodzi o parametry zaprezentowanego ciągnika napędzanego silnikiem elektrycznym, to producent z Kraju Kwitnącej Wiśni podał tylko enigmatycznie, że będzie on zasilany z baterii litowo-jonowych, a jego osiągi będą porównywalne z wersją dieslowską i to wszystko. Patrząc jednak na wygląd prototypu i podane wymiary (2770x1249x2353 mm) będzie to najprawdopodobniej odpowiednik tradycyjnej serii B2 dysponującej mocami 20 - 30 KM.

Kubota bardzo poważnie traktuje temat elektryfikacji i chcąc być przygotowaną na przyszłość angażuje się w badania oraz rozwój maszyn napędzanych „z gniazdka”, a zwłaszcza w opracowanie komponentów takich jak akumulatory i silniki elektryczne.

Na zakończenie przypomnijmy, że japońska firma obchodzi w tym roku jubileusz 130-lecia.