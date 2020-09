Kubota rozpoczęła masową produkcję ciągników w Indiach

O przygotowaniach do produkcji ciągników Kubota w Indiach już pisaliśmy. Japończycy poinformowali właśnie, że hinduska fabryka rozpoczęła swoją działalność.

Kubota Corporation zainicjowała masową produkcję ciągników za pośrednictwem spółki joint venture utworzonej wraz Escorts Limited (marki Farmtrac i Powertrac). W ramach tej spółki, której oficjalna nazwa brzmi Escorts Kubota India Private Limited, zbudowano zakład produkcyjny w mieście Faridabad, stan Haryana w północnych Indiach.

Bramy indyjskich zakładów opuszczają proste, mechaniczne ciągniki typu Kubota MU5501, fot. mat. prasowe Japończycy posiadają 60 proc. udziałów we wspólnym przedsięwzięciu a kwota jaką w nie zainwestowali to 16 mld jenów (152 mln dolarów). Bramy indyjskiej fabryki opuszczają proste ciągniki niskich mocy bazujące na indyjskich konstrukcjach Farmtrac i Powertrac – takowe albowiem sprzedają się głównie w Indiach.

Kubota, aby przyspieszyć maksymalnie ekspansję na rynku indyjskim, a jednocześnie zaoszczędzić sporo środków przeznaczonych na opracowanie od podstaw ciągników odpowiadającym specyficznym potrzebom tamtejszych farmerów postanowiła nie „wywarzać otwartych drzwi” tylko nawiązać właśnie współpracę z lokalnym producentem. Escorts Limited zna indyjskie realia wszak bardzo dobrze, dysponuje odpowiednim know-how oraz ma szerokie możliwości w zakresie korzystnych zakupów komponentów.

Zdolność produkcyjne fabryki w Faridabad to 50 tys. ciągników rocznie. Mając na uwadze, że Indie należą do jednych z największych rynków jeśli chodzi o sprzedaż traktorów to osiągnięcie tej liczby nie zajmie zapewne wiele czasu.

We wspólnych planach firm Kubota Corporation i Escorts Limited jest jeszcze centrum badań i rozwoju – rynek indyjski nie dosyć bowiem, że ogromny to jest jeszcze bardzo rozwojowy.