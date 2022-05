Czy rolnicy nie muszą się martwić o dostawy części zamiennych do Kuboty? Czy będą duże ciągniki? O te i inne kwestie zapytaliśmy przedstawiciela japońskiej Kuboty.

Przedstawiciel Kuboty zapewnia, że dostawy części zamiennych do japońskich maszyn nie są zagrożone. W Europie - we Francji - zlokalizowany jest centralny magazyn części zamiennych.

Większość komponentów do ciągników Kuboty jest produkowana we własnym zakresie. Są oczywiście też części pozyskiwane z zewnątrz. Ich dostawy są jednak realizowane, choć czasem z opóźnieniem.

Dystrybucja marek Kubota i Kverneland (należącej do Kuboty) odbywa się osobnymi kanałami i w tym względzie nie powinno się nic zmienić.

Przed 2025 r. nie jest przewidziana sprzedaż w Europie ciągników o mocy ok. 200 KM i więcej.

Michał Poźniak, szef działu sprzedaży maszyn rolniczych Kuboty w Polsce zapewnia, że nawet w obecnej sytuacji na Świecie, jeśli chodzi o dostawy części zamiennych do japońskich maszyn nie powinno być problemu. Gwarantem tego ma być m.in. otwarty w najbliższym czasie centralny magazyn części zamiennych, zlokalizowany we Francji. We Francji znajduje się też fabryka ciągników Kubota serii M7.

Większość podzespołów do ciągników jest produkowana we własnym zakresie (silniki, układy przeniesienia napędu, kabiny). Oczywiście niektóre komponenty - takie jak półprzewodniki - trafiają z zewnątrz. Stąd też pewne, częściowe uzależnienie od dostawców tych części

Oddział Kuboty w Polsce podlega spółce dystrybucyjnej zlokalizowanej w Niemczech. Spółka ta jest jedną z czterech w Europie, które podlegają holdingowi Kubota Holding Europe w Niderlandach.

Jeśli zaś chodzi o marki: Kubota i Kverneland (która należy do Kuboty), to sieci dystrybucji są oddzielne i nic na razie tutaj nie powinno się zmienić.

Czy Kubota będzie oferowała ciągniki o dużych mocach? Według naszego gościa - na pewno tak, choć przed 2025 r. nie ma takich planów jeśli chodzi o Europę. W USA dostępne są traktory M8 o mocach powyżej 200 KM.

